Шестилетний ребенок вместе с дедом упал с Петровского дока

Медики из больницы им. Раухфуса в эти минуты борются за жизнь шестилетнего мальчика, упавшего с Петровского дока в Кронштадте.

Как стало известно «Фонтанке», около 19.00 7 октября ребёнок гулял вместе со своим дедушкой по Петровскому доку в Кронштадте. Недалеко от Коммунистической улицы по пока неустановленным причинам оба упали с высоты около 10 метров.

Шестилетнего мальчика госпитализировали в очень тяжелом состоянии в детскую больницу имени Раухфуса. Его дедушку – в другую городскую больницу.