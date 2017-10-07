Умер лингвист, академик РАН Вячеслав Иванов

Один из ведущих российских лингвистов и антропологов Вячеслав Иванов скончался на 88-м году жизни.

Об этом в Facebook сообщают сотрудники МГУ.

Вячеслав Иванов — сын писателя Всеволода Иванова. Он родился в 1929 году. Закончив филологический факультет МГУ. 30 лет работал в Институте славяноведения и балканистики. Защитил докторскую по филологии в 1978. В 1989 году стал директором Библиотеки иностранной литературы, позднее возглавил Институт мировой культуры МГУ. Стал академиком РАН в 2000, а с 2003 года работал директором Русской антропологической школы РГГУ. Основал школу компаративистики — сравнительного литературоведения.

Опубликовал переводы с 18 языков. Входил в состав редакционной коллегии энциклопедии «Мифы народов мира» и ежегодного сборника «Балто-славянские исследования».

Вячеслав Иванов был членом Британской академии и Американской академии искусств и наук.