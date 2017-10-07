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07.10.2017 22:28
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Правозащитницу, пострадавшую при задержании на несогласованной акции, доставили в больницу

Правозащитницу Марину Букину отвезли в Елизаветинскую больницу после несанкционированного митинга и шествия сторонников Навального в Петербурге. Как рассказала «Фонтанке» женщина, во время задержания на Литейном проспекте сотрудник ОМОН ударил ее по голове дубинкой.

«Нас задерживали вместе с фотографом Давидом Френкелем. Я начала его защищать и в этот момент получила удар. На несколько секунд поняла, что такое звезды из глаз», – рассказала Букина.

По её словам, лишь спустя час ей вызвали скорую помощь. Первоначально врачи планировали зашивать раны, однако в больнице ограничились перебинтовыванием. Пока медики не оглашают диагноз.

«Я не запомнила, от кого получила удар, но планирую написать заявление», – отметила пострадавшая.

Справка:

Напомним, 7 октября оппозиционер Алексей Навальный анонсировал встречу с петербуржцами. Ранее он провел митинг-встречи со сторонниками в Архангельске, Мурманске, Омске, Хабаровске, Владивостоке, Оренбурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Петербургские власти отказали оппозиционеру в согласовании митингов, после чего политик призвал сторонников выйти на несанкционированные акции. 2 октября за призывы нарушить закон Алексей Навальный был арестован на 20 суток, а его сторонники призвали всех несогласных выйти на улицу в субботу.

Волна акций прокатилась по всей стране. В Петербурге, по официальным данным городского управления МВД, на Марсовом поле на несанкционированном митинге собралось порядка 1000 человек.


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