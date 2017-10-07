Правозащитницу, пострадавшую при задержании на несогласованной акции, доставили в больницу

Правозащитницу Марину Букину отвезли в Елизаветинскую больницу после несанкционированного митинга и шествия сторонников Навального в Петербурге. Как рассказала «Фонтанке» женщина, во время задержания на Литейном проспекте сотрудник ОМОН ударил ее по голове дубинкой.

«Нас задерживали вместе с фотографом Давидом Френкелем. Я начала его защищать и в этот момент получила удар. На несколько секунд поняла, что такое звезды из глаз», – рассказала Букина.

По её словам, лишь спустя час ей вызвали скорую помощь. Первоначально врачи планировали зашивать раны, однако в больнице ограничились перебинтовыванием. Пока медики не оглашают диагноз.

«Я не запомнила, от кого получила удар, но планирую написать заявление», – отметила пострадавшая.