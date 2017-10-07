Правозащитницу, пострадавшую при задержании на несогласованной акции, доставили в больницу
Правозащитницу Марину Букину отвезли в Елизаветинскую больницу после несанкционированного митинга и шествия сторонников Навального в Петербурге. Как рассказала «Фонтанке» женщина, во время задержания на Литейном проспекте сотрудник ОМОН ударил ее по голове дубинкой.
«Нас задерживали вместе с фотографом Давидом Френкелем. Я начала его защищать и в этот момент получила удар. На несколько секунд поняла, что такое звезды из глаз», – рассказала Букина.
По её словам, лишь спустя час ей вызвали скорую помощь. Первоначально врачи планировали зашивать раны, однако в больнице ограничились перебинтовыванием. Пока медики не оглашают диагноз.
«Я не запомнила, от кого получила удар, но планирую написать заявление», – отметила пострадавшая.
Справка:
Напомним, 7 октября оппозиционер Алексей Навальный анонсировал встречу с петербуржцами. Ранее он провел митинг-встречи со сторонниками в Архангельске, Мурманске, Омске, Хабаровске, Владивостоке, Оренбурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Петербургские власти отказали оппозиционеру в согласовании митингов, после чего политик призвал сторонников выйти на несанкционированные акции. 2 октября за призывы нарушить закон Алексей Навальный был арестован на 20 суток, а его сторонники призвали всех несогласных выйти на улицу в субботу.
Волна акций прокатилась по всей стране. В Петербурге, по официальным данным городского управления МВД, на Марсовом поле на несанкционированном митинге собралось порядка 1000 человек.