Митингующие сторонники Навального двинулись на Дворцовую площадь
Участники несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального покидают территорию у площади Восстания вечером 7 октября. Немногочисленная толпа движется в сторону Дворцовой площади.
«Фонтанка» узнала, что группа молодежи идёт в сторону главной площади Петербурга. Наш собеседник в ГУ МВД сообщил, что ближайшее время полиция будет задерживать их как людей, которые мешают движению.
Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал нашему изданию, что на данный момент полиция оценивает количество собравшихся вечером на Марсовом поле примерно в одну тысячу человек. Что касается задержанных, то, как пояснил собеседник, точную цифру назвать нельзя. На данный момент всех, кого доставили в отдел, оформляют. Пока не будут составлены протоколы, нельзя считать их задержанными. Тем более, некоторые из них будут отпущены с предупреждениями.
Напомним, по официальной информации петербургского ГУ МВД, в Петербурге задержали 38 участников несанкционированной акции. Представители «Помощи задержанным» заявили, что более 20 человек отпустили из отделов, ограничившись устной беседой.
Задержания митингующих начались на Литейном проспекте и продолжились у площади Восстания, где протестующие пытались продолжить несогласованное мероприятие.
Справка:
Напомним, 7 октября оппозиционер Алексей Навальный анонсировал встречу с петербуржцами. Ранее он провел митинг-встречи со сторонниками в Архангельске, Мурманске, Омске, Хабаровске, Владивостоке, Оренбурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
Петербургские власти отказали оппозиционеру в согласовании митингов, после чего политик призвал сторонников выйти на несанкционированные акции.
2 октября за призывы нарушить закон Алексей Навальный был арестован на 20 суток, а его сторонники призвали всех несогласных выйти на улицу в субботу.