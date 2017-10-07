Митингующие сторонники Навального двинулись на Дворцовую площадь

Участники несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального покидают территорию у площади Восстания вечером 7 октября. Немногочисленная толпа движется в сторону Дворцовой площади.

«Фонтанка» узнала, что группа молодежи идёт в сторону главной площади Петербурга. Наш собеседник в ГУ МВД сообщил, что ближайшее время полиция будет задерживать их как людей, которые мешают движению.

Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал нашему изданию, что на данный момент полиция оценивает количество собравшихся вечером на Марсовом поле примерно в одну тысячу человек. Что касается задержанных, то, как пояснил собеседник, точную цифру назвать нельзя. На данный момент всех, кого доставили в отдел, оформляют. Пока не будут составлены протоколы, нельзя считать их задержанными. Тем более, некоторые из них будут отпущены с предупреждениями.

Напомним, по официальной информации петербургского ГУ МВД, в Петербурге задержали 38 участников несанкционированной акции. Представители «Помощи задержанным» заявили, что более 20 человек отпустили из отделов, ограничившись устной беседой.

Задержания митингующих начались на Литейном проспекте и продолжились у площади Восстания, где протестующие пытались продолжить несогласованное мероприятие.