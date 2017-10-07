Канадец выиграл в лотерею 31 млн долларов

Житель канадской провинции Онтарио купил лотерейный билет Lotto Max с выигрышем в 31,3 млн канадских долларов – по текущему курсу это немногим меньше 1,5 млрд рублей.

Об этом 7 октября пишут местные СМИ. В каком именно городе выпал столь счастливый билет, не уточняется. Известно, что во время последнего розыгрыша еще один билет выиграл 347 тыс. долларов и 101 билет был с номиналом более 3 тыс. долларов. Сумма всех выигрышей составила около 40 млн долларов.

В последний раз рекорддный выигрыш получила медработник из Массачусетса. Она взяла джек-пот в 758,7 млн долларов США.