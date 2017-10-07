СБУ обвинила ЧВК «Вагнер» в участии в конфликте в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» участвовала в конфликтах в Донбассе в 2014 году, а позднее — в Сирии.

«Собрана доказательная база деятельности российских военных на Донбассе и в Сирии, деятельности ЧВК «Вагнер». Руководитель кампании — Дмитрий Уткин. Этот проект позволяет Кремлю говорить международному сообществу, что там (на юго-востоке Украины — прим. ред.) нет их военных»,— цитирует главу СБУ Василия Грицака «Коммерсантъ».

Грицак пояснил, что украинские спецслужбы установили имена 1,578 тыс. человек, причастных в деятельности ЧВК «Вагнер». Многие из них участвовали в военных операциях в Донбассе, уточнил глава СБУ. «Группа «Вагнера» сбили Ил-76 с нашими десантниками на борту, штурмовали аэропорт Луганска. Участвовали в штурме Дебальцево»,— рассказал господин Грицак. При этом он отметил, что деятельность группы впервые была зафиксирована на юго-востоке Украины 21 мая 2014 года.

Напомним, 20 июня ЧВК «Вагнер» попала под санкции США, введенные в отношении физических лиц и организаций из-за вмешательства России в ситуацию на Украине. Ограничения ввели также против Дмитрия Уткина, который считается основателем и руководителем ЧВК «Вагнер».