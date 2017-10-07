В Петербурге двух сотрудников штаба Навального оштрафовали на 40 тысяч
Юриста и еще одного сотрудника штаба Навального в Петербурге, задержанных еще до начала несанкционированной акции оппозиционеров 7 октября, оштрафовали.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Октябрьский районный суд наложил на юриста Дениса Михайлова штраф в размере 20 тыс. рублей за нарушение порядка организации и проведения митингов. Второго работника штаба Михаила Сосина оштрафовали на такую же сумму за то же нарушение.
Их задержали одновременно сегодня утром еще за несколько часов до начала массового несанкционированного митинга в поддержку Навального в центре Северной столицы.
Ехавшего в сторону города координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова вовсе не пустили в Петербург. Он встретился с ДПС на трассе в Ленобласти. Дорожные полицейские заподозрили, что Пивоваров может находиться под действием наркотических средств. Оппозиционера отправили на медицинское освидетельствование. Результаты анализов показали, что Пивоваров находится в адекватном состоянии, ничего алкогольного и запрещённого в его организме нет. Однако из-за вынужденных медицинских процедур Пивоваров несогласованный митинг пропустил.
По официальным данным петербургского ГУ МВД, на Марсовом поле на несанкционированном митинге собралось порядка 1000 человек. Вскоре они начали движение в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, увеличилось до 1800 человек. Почти 40 человек были доставлены в отдел за нарушение ПДД.
Справка:
7 октября по всей России прошли акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.
Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.
Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции выступили несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.