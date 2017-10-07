В Петербурге двух сотрудников штаба Навального оштрафовали на 40 тысяч

Юриста и еще одного сотрудника штаба Навального в Петербурге, задержанных еще до начала несанкционированной акции оппозиционеров 7 октября, оштрафовали.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Октябрьский районный суд наложил на юриста Дениса Михайлова штраф в размере 20 тыс. рублей за нарушение порядка организации и проведения митингов. Второго работника штаба Михаила Сосина оштрафовали на такую же сумму за то же нарушение.

Их задержали одновременно сегодня утром еще за несколько часов до начала массового несанкционированного митинга в поддержку Навального в центре Северной столицы.



Ехавшего в сторону города координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова вовсе не пустили в Петербург. Он встретился с ДПС на трассе в Ленобласти. Дорожные полицейские заподозрили, что Пивоваров может находиться под действием наркотических средств. Оппозиционера отправили на медицинское освидетельствование. Результаты анализов показали, что Пивоваров находится в адекватном состоянии, ничего алкогольного и запрещённого в его организме нет. Однако из-за вынужденных медицинских процедур Пивоваров несогласованный митинг пропустил.

По официальным данным петербургского ГУ МВД, на Марсовом поле на несанкционированном митинге собралось порядка 1000 человек. Вскоре они начали движение в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, увеличилось до 1800 человек. Почти 40 человек были доставлены в отдел за нарушение ПДД.