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07.10.2017 20:53
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ГУ МВД по Петербургу: Почти 40 человек доставлены в отдел за нарушение ПДД

Все, кого доставили вечером 7 октября в отдел полиции после шествия на Литейном проспекте, уже отпущены. Им напомнили о правилах дорожного движения.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МВД, в 18.20 на Марсовом поле на несанкционированном митинге собралось порядка 1000 человек. Вскоре они начали движение в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, увеличилось до 1800 человек.

Около 19.20 некоторые из участников шествия по Литейному стали выходить на проезжую часть. После того как полицейские неоднократные предупредили их о недопустимости нарушения правил, но им не вняли. За это правонарушение в отдел было достелено 38 человек.

В 20.10 двадцать из них были устно предупреждены и отпущены. К 20.30 отпустили всех остальных.

Отметим, что сами участники акции в Петербурге говорят о порядка ста задержанных. Представители из «Помощи задержанным» сообщают, что 24 «упакованных» ранее митингующих отпустили из отдела полиции. Сотрудники ограничились устной беседой. Кроме того, по некоторым данным, из 59 отдела вышел задержанный ранее оппозиционер Ильдар Дадин.

Ранее происходящее сегодня в центре Северной столицы уже прокомментировал Смольный в лице вице-губернатора Константина Серова.

Справка:

7 октября более чем в 80 городах России проходят акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.

Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.

Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции выступили несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.


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