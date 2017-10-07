ГУ МВД по Петербургу: Почти 40 человек доставлены в отдел за нарушение ПДД

Все, кого доставили вечером 7 октября в отдел полиции после шествия на Литейном проспекте, уже отпущены. Им напомнили о правилах дорожного движения.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МВД, в 18.20 на Марсовом поле на несанкционированном митинге собралось порядка 1000 человек. Вскоре они начали движение в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, увеличилось до 1800 человек.

Около 19.20 некоторые из участников шествия по Литейному стали выходить на проезжую часть. После того как полицейские неоднократные предупредили их о недопустимости нарушения правил, но им не вняли. За это правонарушение в отдел было достелено 38 человек.

В 20.10 двадцать из них были устно предупреждены и отпущены. К 20.30 отпустили всех остальных.

Отметим, что сами участники акции в Петербурге говорят о порядка ста задержанных. Представители из «Помощи задержанным» сообщают, что 24 «упакованных» ранее митингующих отпустили из отдела полиции. Сотрудники ограничились устной беседой. Кроме того, по некоторым данным, из 59 отдела вышел задержанный ранее оппозиционер Ильдар Дадин.

Ранее происходящее сегодня в центре Северной столицы уже прокомментировал Смольный в лице вице-губернатора Константина Серова.