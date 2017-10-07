Милонов о шествии Навального: Первый успешный гей-парад

Депутат Государственной думы Виталий Милонов вечером 7 октября стал участником шествия, организованного штабом Алексея Навального в Петербурге. О событии он высказался в целом одобрительно.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Милонов прогуливался по Лиговскому проспекту у площади Восстания под звуки полицейских сирен и среди участников акции Навального.

На удивленные возгласы самый известный гееборец России отшутился в привычной манере: «Мне сказали, тут гей-парад. И действительно. Первый успешный гей-парад, человек тысяча набралась».

На предложение считать Виталия Валентиновича постоянным участником тематических мероприятий он, впрочем, не согласился. Уточнил, что просто посмотрел и посчитал происходящее смешным, хотя и дурно пахнущим.