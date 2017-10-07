Милонов о шествии Навального: Первый успешный гей-парад
Депутат Государственной думы Виталий Милонов вечером 7 октября стал участником шествия, организованного штабом Алексея Навального в Петербурге. О событии он высказался в целом одобрительно.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Милонов прогуливался по Лиговскому проспекту у площади Восстания под звуки полицейских сирен и среди участников акции Навального.
На удивленные возгласы самый известный гееборец России отшутился в привычной манере: «Мне сказали, тут гей-парад. И действительно. Первый успешный гей-парад, человек тысяча набралась».
На предложение считать Виталия Валентиновича постоянным участником тематических мероприятий он, впрочем, не согласился. Уточнил, что просто посмотрел и посчитал происходящее смешным, хотя и дурно пахнущим.
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Справка:
По предварительным данным, более ста митингующих в центре Северной столицы оказались задержанными в субботу, 7 октября. Столкновение с ОМОНом и полицией произошли не на Марсовом поле, а на Литейном проспекте и у площади Восстания. Продолжаются задержания у торгового комплекса «Галерея», сам ТРК закрыт, его посетители эвакуированы.
7 октября более чем в 80 городах России проходят акции сторонников Алексея Навального. Оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несогласованный митинг.
Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.
Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции собрались несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.