В результате наезда автомобиля в Лондоне ранены 11 человек

От наезда на пешеходов возле Музея естествознания в Лондоне пострадали 11 человек.

Video incident near Natural History Museum #London pic.twitter.com/uhC49lLkph — Roeland Roovers (@r0eland) October 7, 2017

Об этом 7 сентября сообщила Медицинская служба города. По её данным, большинство пострадавших получило травмы головы и ног. Девять человек были отправлены в больницу.

Наезд на пешеходов произошел 7 октября около Музея естествознания в районе Южный Кенсингтон. Водитель задержан. СМИ сообщают, что лондонская полиция отказалась считать происшествие терактом.