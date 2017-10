США ждет прихода урагана «Нэйт»

Тропический шторм «Нэйт», приближающийся к США из Центральной Америки, усилился до урагана. Сейчас его эпицентр находится в водах между Мексикой и Кубой.

Как говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганами 7 октября, стихия находилась в 285 км к юго-востоку от устья реки Миссисипи и двигалась со скоростью 41 км/ч. Максимальная скорость ветра достигала порядка 145 км/ч.

Hurricane Hunters reporting #Nate is starting to form an eyewall. Satellite starting to impress.. not good. pic.twitter.com/3dRupIm2uR

В штатах «Нэйт» ждут в субботу вечером. В штатах Флорида, Алабама и Луизиана уже объявлен режим чрезвычайного положения. Кроме того, режим ЧС действует в ряде округов штата Миссиссипи. Метеорологи полагают, что к утру воскресенья он усилится до первой категории по шкале Саффира-Симпсона.

«Нейт» по данным СМИ, уже унес жизни более 20 жителей в Центральной Америке.

#Nate is intensifying as it quickly approaches the Gulf Coast- last chance to prepare for this dangerous #hurricane! https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/JnjYd14Z2L