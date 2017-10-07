Смольный: Город мог не допустить митингующих к Марсову, но не стал

Администрация Петербурга была готова к тому, что сотни представителей оппозиционной молодёжи придут 7 октября на Марсово поле. Об этом «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Северной столицы Константин Серов.

По словам чиновника, у города на Неве есть достаточно сил и средств как для того, чтобы воспрепятствовать как подходу активистов к месту митинга, так и для их задержания на самом Марсовом.

«Но было принято решение этого не делать. При обсуждении этого решения говорилось о том, что молодые люди постоят, покричат, и, видя отсутствие агрессии со стороны представителей властей, разойдутся», – отметил Серов.

Вместо этого, продолжает вице-губернатор, часть протестующих двинулась по городу, перекрывая проезд для транспорта.

«Если бы мы и дальше продолжали на это смотреть, то мы получили бы уже от петербуржцев, горожан, стоящих в пробках, недовольных нашим бездействием. Должна ездить по городу скорая помощь, спецтранспорт. Поэтому – раз они решили так, то тогда получите. Я считаю, что мы делали все предельно по-взрослому и предельно осторожно», – говорит Серов.

Кроме того, чиновник выразил надежду на то, что среди задержанных в подавляющем большинстве приезжие, а не петербуржцы.

«То, как они себя повели, это свинство. Петербуржцы так себя не ведут», – резюмировал Константин Серов.

Ранее «Фонтанка» писала, что по информации представителей «Помощи задержанным» более ста митингующих в центре Северной столицы оказались в автозаках. Столкновение с ОМОНом и полицией произошли не на Марсовом поле а на Литейном проспекте и у площади Восстания. Продолжаются задержания у торгового комплекса «Галерея».

7 октября более чем в 80 городах России проходят акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несогласованный митинг.

Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.

Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции собрались несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.