В Петербурге проверяют на взрывоопасность четыре ТРК

Сразу четыре торгово-развлекательных комплекса в разных районах Петербурга эвакуируют вечером 7 октября из-за подозрения о заложенной бомбе.

Как стало известно «Фонтанке», около 19.30 к охране «Жемчужной плазы» на Петергофском шоссе подошел мужчина. Он крикнул, что в здании заложена бомба, и убежал. Администрация заведения приняла решение об эвакуации посетителей и персонала.

Примерно в тоже время в правоохранительные органы Петербурга поступила информация об эвакуации людей из «Мега Парнаса». Об том, что посетителей просят покинуть ТРК, который закрывается по «техническим причинам» «Фонтанке» сообщают читатели.

Также эвакуация идет из ТРК «Гранд Каньон» и «Охта Молла».