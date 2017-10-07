Больше сотни человек задержаны на акции Навального в Петербурге

Задержания митингующих сторонников Алексея Навального продолжились у площади Восстания рядом с торговым центром «Галерея» вечером 7 октября. Посетителей ТЦ эвакуируют, он закрыт.

Представители движения «Помощь задержанным» сообщают, что в автозаках полицейские увезли более сотни протестующих в Северной столице.

Среди тех, кто находится в автозаках, оказалась представительница общественного коворкинга для гражданских активистов «Открытое пространство» Марина Букина. По предварительным данным, во время задержания ей разбили голову.

Более тысячи человек, собравшихся на Марсовом поле, по всей видимости, не поняли, чего от них хотели организаторы. Толпа оппозиционеров раскоординировалась. Несколько сотен человек двинулись в сторону площади Восстания, задержавшись на Марсовом поле не больше чем на полчаса. Кто-то собрался к Дворцовой. Пара сотен осталась у Вечного огня.

На Литейном протестующие столкнулись с оцеплением ОМОНа. Движение по проспекту перекрыли. Некоторым активистам удалось прорвать оцепление. После этого начались задержания.

По данным "Фонтанки", доставленным в отделы инкриминируется в основном нарушение правил дорожного движения, например, выход на проезжую часть. Как говорят, полицейские будут выносить предупреждения, после чего отпускать их из отдела.

Фото: Сергей Николаев

Среди тех, кого «упаковали» в автозаки, оказался оппозиционер Ильдар Дадин. Вероятно, в Северную столицу он приехал специально ради этого мероприятия. «Он сопротивлялся полиции из всех сил», – комментируют задержание Дадина очевидцы.

Тем временем, некоторые из организаторов несанкционированного митинга призвали своих единомышленников срочно возвращаться на Марсово поле. Кто-то из участников акции устал от блуждания по центру города и, ссылаясь на холод, отправился домой и в ближайшие кафе. Движение по Литейному проспекту возобновили. Некоторые из колонны протестующих добрались до площади Восстания.

Многие из участников несанкционированного митинга ругаются на координаторов в соцсетях. На это некоторые из оппозиционеров говорят, что представители штаба Навального в Петербурге в своём твиттере писали – толпа должна собраться на площади Восстания. На деле знали об этом немногие.

7 октября более чем в 80 городах России проходят акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.

Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.

Сторонники Навального уже выходили на масштабные акции 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции выступили несколько десятков тысяч человек по всей стране. Тысячи из них были задержаны.