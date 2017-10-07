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Общество
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07.10.2017 23:50
9 Комментариев

Навальный пошел на понижение

За полгода массовый протест в Петербурге конвертирован в нарушения ПДД. Команда Навального 7 октября понадеялась на энергию толпы, но ее явно не хватило. Смольный не стал добивать лежачего.
Навальный пошел на понижение

В Петербурге состоялась акция за свободные конкурентные выборы. Инициатору Алексею Навальному не удалось согласовать со Смольным встречу своих сторонников на Марсовом поле, но и жесткого противодействия не потребовалось. Кратное сокращение масс по сравнению с 26 марта показало: маркер Навального как борца с коррупцией для молодежи более привлекателен, чем Навального как политика.

Перед субботой Навальный и Смольный обменялись остротами. На массовых волнах 26 марта и 12 июня петербургский штаб оппозиционера уведомил о митинге с ожидаемой численностью пятнадцать тысяч человек, а город ответил сменой гравия на Марсовом.

Вечером 7 октября полиция настроила свои часы на полшестого. Сотрудники небольшими группами взяли на прицел станции метро, у Адмиралтейства выстроилась колонна автобусов, в окрестностях Марсова стойко ощущалось присутствие ОМОНа. Но предчувствие репрессий было вытеснено оригинальным шагом вице-губернатора Константина Серова. От его имени на поле раздавались листовки-приглашения на бесплатный показ фильма «Крым» в кинотеатре «Родина»: «Если вы увидите, что приехали зря, а домой возвращаться обидно, то специально для вас мы организовали показ в ближайшем кинотеатре».

Призывное «Все на Крым» дублировалось из мегафонов. Оттягивал электорат и Эдуард Лимонов. Видимо, ностальгируя по исповеди «Я, Эдичка», распространил воззвание «Митинг с Навальным – что секс без оргазма». Никаких аллюзий на темнокожего любовника, правда, в содержании листовок не было, просто банальное приглашение в ряды «Другой России».

Лимонов адептами не прирос, показ в «Родине» оттянул от Марсова человек тридцать пять, и против тысяч властям пришлось играть на упреждение. Предчувствуя поход на Дворцовую площадь, по примеру 12 июня, полиция перегородила Миллионную улицу эвакуатором и выставила пару поливоемоечных машин. А что, вполне легальный способ остудить толпу при поливе мостовой.

Выражению бунтарских идей полиция на Марсовом не мешала. Разве что скинула резвых с мемориала жертвам революции и вернулась в состояние ожидания.

Из-за превентивных мер к штабистам Навального пара-тройка тысяч человек на Марсовом оказалась обезглавлена. Нашлись муравьевы-апостолы с кличем «На Сенатскую!» Но декабристами мнить себя не вполне хотелось. С телеграм-каналов поступил ориентир: «Петербург, идем гулять до площади Восстания!» – и публика тронулась.

Навальный пошел на понижение

Отмечавшие на Дворцовой закрытие сезона байкеры совсем осиротели без сорвавшихся с места грузовиков ОМОНа, но опьяненные свободой навальнисты еще не знали о ловушке. Они скандировали на улице Пестеля «С днем рождения!» Юбиляр их вряд ли слышал. Толпе дали выйти на Литейный, прогуляться по проезжей части до угла с Некрасова, и привет.

Проспект перекрыла живая цепь ОМОНа, да и назад пути не было. На девятой минуте вольной прогулки полиция включила мигалки и начала жатву. Тридцать человек отправлены в автобус и свезены в дежурный 59-й отдел Выборгского района. У них переписали паспорта и оформили за нарушение правил дорожного движения. Пешеходам на проезжей части делать нечего.

Стычку на Литейном омрачил случай со скорой помощью. По предварительным данным, заблокированная толпой и полицией бригада не успела на вызов на Колокольную улицу. Пациентка умерла.

Примерно тысяча человек добралась до площади Восстания, затянула цоевское «Перемен», ситуацию накалила брошенная в полицейский автомобиль бутылка, следующая партия непослушных была деактивирована, риск стычек увеличила информация о разбитой голове участницы акции Марины Букиной, но богиня терпимости всех победила. Реакция следовала только на экстраординарные всплески. Торговый комплекс «Галерея» временно закрыли из-за разъезжающих по эскалаторам и голосящих политическое толп. Может, они и были правы, но с шопингом не гармонировали.

Вечером, кажется, удовлетворены обе стороны. Смольный проявлением гибкости повел себя, по оценке вице-губернатора Серова, по-взрослому. Команда Навального отреагировала на уличные шествия постом в соцсети: «Спасибо, вы лучшие! Было офигенно, будет еще круче».

Участники акции, правда, с критерием «офигенности» поспорили: «Штабу [Навального] минус сегодня».

По данным ГУ МВД, всего задержаны под сорок человек - за нарушение ПДД. Акция была приурочена к свободе выборов. 12 июня Алексей Навальный собирал Марсово поле для борьбы с коррупцией. Пришли около десяти тысяч человек, и их чрезвычайная активность привела к задержанию 622 участников.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (9)
rng123
8 октября 2017 г. 01:13
Spb: правда глаза колет? Фонтанка не является органом партийной пропаганды Навального.
Роба
8 октября 2017 г. 01:09
Это уже было. Не так давно. Зациклено. )) Хотите посмотреть на "боцунов" Алексея Н? ) Смотрите...
https://www.youtube.com/watch?v=OOaGi2h14AA
Роба
8 октября 2017 г. 01:05
Фото как на подбор. Не начальный результат действия лиц взятых правоохранителями, а почти завершающий... ))
Spb
8 октября 2017 г. 00:57
На понижение пошел автор статьи, видимо пытаясь пробить дно
Роба
8 октября 2017 г. 00:56
Интересно вот что! ) Германская государственная телерадиокомпания "Дойче велле" сделала своей основной темой митинговую кампанию в регионах, в рамках которой по России на акции разного рода несогласных с действующей властью, собравшихся под зонтик Навального, выходили в лучшем случае сотни, а в большинстве регионов — десятки человек. Мало того, "Дойче велле" разместила на своей главной странице заметку о том, как защититься от системы распознавания на несанкционированных митингах. То есть как избежать наказания за правонарушение (пусть и административное), которое фиксируется представителями правоохранительных органов. Это особенно забавно читать в немецких СМИ, если вспомнить, как жёстко германская полиция "принимает" разного рода протестующих, если они нарушают установленные правила проведения массовых мероприятий. Телеканал "Дождь" и вовсе пошел дальше — его корреспондент в Санкт-Петербурге на вопрос ведущей эфира прямо сказала, что её "младшие товарищи" планируют прийти на незаконный митинг на Марсовом поле готовыми на радикальные действия. Подача материалов об акциях также была довольно специфической, в том числе прямые включения с региональными координаторами Навального (напомню, по России выходили какие-то крохи вообще), а также глупые саркастические видеоролики-"поздравления" Владимира Путина с днём рождения, где на видеоряд с выступлениями президента разных лет были наложены кадры взрывающихся 11 сентября башен-близнецов в Нью-Йорке, а также почему-то падения статуи Саддама Хусейна. После такого вообще становится непонятно, где заканчивается журналистика и начинается пропаганда. (сми) Интересны еще сетевые активисты-борцуны Навального, (и те которые в близком зарубежье) которые попранием закона, приветствуют такие мероприятия подталкивая народ к хаосу и в сетях, и в реале. То есть организации протестных мероприятий под максимально расплывчатыми лозунгами, желательно позаимствованными из конституции, в трактовке, выгодной лидерам протеста. Хочется спросить митингующих: "голова вам для того, чтоб в неё еду забрасывать?" ))
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