Навальный пошел на понижение

За полгода массовый протест в Петербурге конвертирован в нарушения ПДД. Команда Навального 7 октября понадеялась на энергию толпы, но ее явно не хватило. Смольный не стал добивать лежачего.

В Петербурге состоялась акция за свободные конкурентные выборы. Инициатору Алексею Навальному не удалось согласовать со Смольным встречу своих сторонников на Марсовом поле, но и жесткого противодействия не потребовалось. Кратное сокращение масс по сравнению с 26 марта показало: маркер Навального как борца с коррупцией для молодежи более привлекателен, чем Навального как политика.

Перед субботой Навальный и Смольный обменялись остротами. На массовых волнах 26 марта и 12 июня петербургский штаб оппозиционера уведомил о митинге с ожидаемой численностью пятнадцать тысяч человек, а город ответил сменой гравия на Марсовом.

Вечером 7 октября полиция настроила свои часы на полшестого. Сотрудники небольшими группами взяли на прицел станции метро, у Адмиралтейства выстроилась колонна автобусов, в окрестностях Марсова стойко ощущалось присутствие ОМОНа. Но предчувствие репрессий было вытеснено оригинальным шагом вице-губернатора Константина Серова. От его имени на поле раздавались листовки-приглашения на бесплатный показ фильма «Крым» в кинотеатре «Родина»: «Если вы увидите, что приехали зря, а домой возвращаться обидно, то специально для вас мы организовали показ в ближайшем кинотеатре».

Призывное «Все на Крым» дублировалось из мегафонов. Оттягивал электорат и Эдуард Лимонов. Видимо, ностальгируя по исповеди «Я, Эдичка», распространил воззвание «Митинг с Навальным – что секс без оргазма». Никаких аллюзий на темнокожего любовника, правда, в содержании листовок не было, просто банальное приглашение в ряды «Другой России».

Лимонов адептами не прирос, показ в «Родине» оттянул от Марсова человек тридцать пять, и против тысяч властям пришлось играть на упреждение. Предчувствуя поход на Дворцовую площадь, по примеру 12 июня, полиция перегородила Миллионную улицу эвакуатором и выставила пару поливоемоечных машин. А что, вполне легальный способ остудить толпу при поливе мостовой.

Выражению бунтарских идей полиция на Марсовом не мешала. Разве что скинула резвых с мемориала жертвам революции и вернулась в состояние ожидания.

Из-за превентивных мер к штабистам Навального пара-тройка тысяч человек на Марсовом оказалась обезглавлена. Нашлись муравьевы-апостолы с кличем «На Сенатскую!» Но декабристами мнить себя не вполне хотелось. С телеграм-каналов поступил ориентир: «Петербург, идем гулять до площади Восстания!» – и публика тронулась.

Отмечавшие на Дворцовой закрытие сезона байкеры совсем осиротели без сорвавшихся с места грузовиков ОМОНа, но опьяненные свободой навальнисты еще не знали о ловушке. Они скандировали на улице Пестеля «С днем рождения!» Юбиляр их вряд ли слышал. Толпе дали выйти на Литейный, прогуляться по проезжей части до угла с Некрасова, и привет.

Проспект перекрыла живая цепь ОМОНа, да и назад пути не было. На девятой минуте вольной прогулки полиция включила мигалки и начала жатву. Тридцать человек отправлены в автобус и свезены в дежурный 59-й отдел Выборгского района. У них переписали паспорта и оформили за нарушение правил дорожного движения. Пешеходам на проезжей части делать нечего.

Стычку на Литейном омрачил случай со скорой помощью. По предварительным данным, заблокированная толпой и полицией бригада не успела на вызов на Колокольную улицу. Пациентка умерла.

Примерно тысяча человек добралась до площади Восстания, затянула цоевское «Перемен», ситуацию накалила брошенная в полицейский автомобиль бутылка, следующая партия непослушных была деактивирована, риск стычек увеличила информация о разбитой голове участницы акции Марины Букиной, но богиня терпимости всех победила. Реакция следовала только на экстраординарные всплески. Торговый комплекс «Галерея» временно закрыли из-за разъезжающих по эскалаторам и голосящих политическое толп. Может, они и были правы, но с шопингом не гармонировали.

Вечером, кажется, удовлетворены обе стороны. Смольный проявлением гибкости повел себя, по оценке вице-губернатора Серова, по-взрослому. Команда Навального отреагировала на уличные шествия постом в соцсети: «Спасибо, вы лучшие! Было офигенно, будет еще круче».

Участники акции, правда, с критерием «офигенности» поспорили: «Штабу [Навального] минус сегодня».

По данным ГУ МВД, всего задержаны под сорок человек - за нарушение ПДД. Акция была приурочена к свободе выборов. 12 июня Алексей Навальный собирал Марсово поле для борьбы с коррупцией. Пришли около десяти тысяч человек, и их чрезвычайная активность привела к задержанию 622 участников.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»