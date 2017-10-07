Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Спортивный директор сине-бело-голубых скоропостижно скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

По предварительной информации, у Сарсании оторвался тромб.

Константин Сарсания родился 11 июня 1968 года. Бывший футболист, после окончания карьеры в 1993 работал агентом и тренером. Больше всего запомнился своей работой в «Зените», где он был спортивным директором (июль 2006-2007) и советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики (2008 год). С 8 февраля 2010 года — советник по спортивным вопросам президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко. 27 мая 2017 года вслед за Фурсенко вернулся на пост спортивного директора «Зенита». Умер 7 октября 2017 года в возрасте 49 лет.