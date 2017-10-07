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21:10 07.10.2017
Общество

Что делать, если задержали на митинге

Что делать, если задержали на митинге

В Петербурге и еще в десятках городов России прошли несанкционированные митинги сторонников Навального. “Фонтанка” публикует методичку для тех, кто решил принять в них участие и оказался задержан.

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07.10.2017 19:26
12 Комментариев
Что делать, если задержали на митинге
  1. Первое.
  2.  
  3. Второе.
  4.  
  5. Третье.
  6.  
  7. Четвертое.
  8.  
  9. Пятое.
  10.  
  11. Шестое.
  12.  
  13. Седьмое.
  14.  
  15. Восьмое.
  16.  
  17. Девятое.
  18.  
  19. Десятое.
  20.  

1 Первое.

2  

В идеале полицейский, задерживающий вас, должен представиться и объяснить причину задержания. На несанкционированных акциях, где все происходит спонтанно, такое случается нечасто, поэтому лучше обратить внимание и постараться запомнить номер жетона правоохранителя.

3 Второе.

4  

Обращайте внимание на время задержания, снимает ли кто-либо вас или видел ли кто-то момент задержания. Свидетели вам пригодятся в суде.

5 Третье.

6  

Не сопротивляйтесь, это – отдельная статья Административного кодекса РФ (19.3 КОАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). 

7 Четвертое.

8  

Формально, находясь в автобусе, вы задержаны по смыслу Закона о полиции, но по КоАП это время не входит во время задержания. Вас доставляют в отдел полиции, где оформляют ваше задержание. Из-за того, что задержаний много, доставление может занять длительное время. Возможно, вас повозят на автобусе от одного отделения к другому, уточняя, есть ли там места или нет. В законе регламентированы необходимость обеспечить воду и доступ в туалет только для задержанных от трех часов. Для доставляемых никаких специальных правил на этот счет не прописано, говорит юрист и правозащитник Александр Передрук. Тем не менее, по его словам, это все равно нарушение прав человека. В случае, если вас долго возят в автобусе по городу, вас мучает жажда и желание сходить в туалет, вы можете потребовать соблюдения своих прав.

9 Пятое.

10  

В отделе полиции не нужно отдавать паспорт сотрудникам правоохранительных органов, лучше показывать документ из своих рук. «Вы можете сослаться на то, что отвечаете за его сохранность, это написано на последней странице паспорта», – говорит Александр Передрук. 

11 Шестое.

12  

Обязательно требуйте вызова общественного защитника или юриста. Не соглашайтесь на составление протокола без его участия. На недопуск защитника можно пожаловаться дежурному прокурору города.

13 Седьмое.

14  

По словам Александра Передрука, пользоваться мобильными телефонами в отделе полиции не запрещено, точнее, это не прописано ни в каких запретах. Телефон могут отнять, только если вас заключают в камеру административно задежанного (КАЗ). В любом случае, пока вы задержаны, вы имеете право на телефонный звонок.

15 Восьмое.

16  

Срок административного задержания не должен превышать 48 часов (если вменяют только статью 20.2 КоАП РФ (часть 5), то три часа). Если у вас с собой нет паспорта, вас могут задержать на срок до 48 часов для установления личности. 

17 Девятое.

18  

Если защитника к вам не пустили, напишите об этом в протоколе. 

19 Десятое.

20  

Не подписывайте протокол до того, как вам выдадут его заверенную копию.

Если вам нет 18 лет, дожидайтесь приезда ваших законных представителей – родителей или опекунов. Ничего без них не подписывайте.

Справка:

Статьи КоАП РФ, по которым вас могут задержать:

20.2 КОАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) — не более чем на 3 часа.

19.3 КОАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции) — не более 48 часов.

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комментарии пользователей (12)
peter_irich
7 октября 2017 г. 21:06
Веселый фотограф: Последний раз, когда я был на митингах — это были митинги против войны в Чечне у Казанского собора. Сейчас у меня как-то нет ощущения, что надо ходить на митинги, надо ходить на выборы. Вот если что-то экстраординарное произойдёт, тогда возможно, что я пойду на митинг. И вообще я не массоый человек. Пётр.
Веселый фотограф
7 октября 2017 г. 20:57
peter_irich: я про это и написала, что рекомендации глупые. Вас когда задержат, вы Марка Твена и позовите. Узнаете, как амбулаторка проходит.
peter_irich
7 октября 2017 г. 20:49
Веселый фотограф: По нынешним законам, правозащитника и не допустят к процессу. Это должен быть действующий адвокат или человек с юридической степенью, во всяком случае, с образованием, но и его так просто не допустят, а надо будет сдавать экзамен. Марк Твен пишет, кажется, в "Приключениях Гекельберри Финна", что в некоторых штатах можно было пригласить адвокатом любого, хоть ребёнка, что там и произошло. Пётр.
russinka
7 октября 2017 г. 20:37
Шли бы тусоваться в Удельный парк или где им там предлагали, всё норовят влезть в центр всеобщего внимания.
Папазол
7 октября 2017 г. 20:36
Mafioza:
Хорошие советы,что бы мало им действительно не показалось:)
Чтоб мало не показалось — нужно сразу Фейгину звонить. Двуха — как с куста. Просто для начала разговора... :)

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