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07.10.2017 19:24

Сборная России по футболу обыграла Южную Корею, корейцы дважды забили сами себе

Сборная России по футболу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира в 2018 году обыграла одну из сильнейших сборных Азии – Южную Корею в субботу, 7 октября, в Москве. Россияне выиграли со счетом 4:2, причем два из пропущенных голов соперник забил себе сам.

Мячи за Россию забили Федор Смолов (44-я минута), Ким Чжу Ен (55 и 57 – оба автогола), Алексей Миранчук (83). За Южную Корею отличились Гвон Ген Вон (87) и Чжи Дон Вон (90).

Южная Корея чаще других сборных региона появлялась на чемпионатах мира (10 раз) и является единственной командой из Азии, участвовавшей в полуфинале чемпионата мира. Двукратный чемпион Азии (1956, 1960). В последнем розыгрыше чемпионата Азии в 2015 году стала серебряным призером, проиграв в финале Австралии 1:2.

Следующий товарищеский матч российская сборная сыграет 10 октября против Ирана. Встреча пройдет в Казани.

 


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