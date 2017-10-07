Первый трейлер «Тихоокеанского рубежа - 2» разочаровал поклонников

Студия Universal Pictures обнародовала первый трейлер «Тихоокеанского рубежа – 2», продолжения фантастического боевика Гильермо дель Торо.

Видео разочаровало поклонников: в боях между гигантскими роботами они увидели очередное дорогое и бессмысленное кино, вызывающее стойкие ассоциации с «Трансформерами». В комментариях к видео фанаты отчитали режиссера сиквела Стивена С. ДеНайта за уход от фирменной стилистики дель Торо, качество графики и вторичность.

Новый фильм должен выйти на экраны 22 марта. Сообщается, что в картине, действие которой развивается спустя десять лет после событий первой части, сыграют Джон Бойега, Ринко Кикути, Скотт Иствуд, Кэйли Спэни и другие.

Первый «Тихоокеанский рубеж» увидел свет в 2013 году. В фильме, снятом по сценарию Трэвиса Бичема и Гильермо дель Торо, речь шла о спасении человечества от гигантских монстров, вышедших из разлома в Тихом океане. В том фильме снимались Чарли Ханнем, Ринко Кикути и Идрис Эльба.