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07.10.2017 19:17

Марадона хочет подать в суд на своих дочерей

Известный футболист заявил о готовности подать в суд на двух своих дочерей за кражу денег. Его адвокаты уже готовят документы.

Как пишет 7 октября The Sun, решение подать иск пришло в голову Диего Марадоне после того, как он обнаружил пропажу 1,45 млн фунтов стерлингов со своего счета. Ему удалось выяснить, что эти деньги его дочери Далма и Джанинна перевели на счет в один из банков Уругвая.

Бывший футболист сборной Аргентины заявил, что его юристы уже готовят документы для подачи иска в суд.

Издание отмечает, что в деле может быть замешана бывшая жена футболиста Клаудия Вильяфане.

 


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