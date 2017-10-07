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07.10.2017 19:23

Испанская полиция задержала судно почти с 4 тоннами наркотиков

Полиция Испании задержала судно, на борту которого находилось 3,8 тонны синтетического наркотика.

Как сообщается в твиттере ведомства 7 октября, нелегальный груз хранился в каюте под кухней. Задержаны семь членов экипажа. Полиция также опубликовала четырехминутную видеозапись, на которой показан процесс операции.



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Securika St. Petersburg
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