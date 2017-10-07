Испанская полиция задержала судно почти с 4 тоннами наркотиков
Полиция Испании задержала судно, на борту которого находилось 3,8 тонны синтетического наркотика.
Как сообщается в твиттере ведомства 7 октября, нелегальный груз хранился в каюте под кухней. Задержаны семь членов экипажа. Полиция также опубликовала четырехминутную видеозапись, на которой показан процесс операции.
En este barco, en un habitáculo bajo la cocina, se transportaban 3.800 kilos de cocaína con destino #España. Sus 7 tripulantes➡️#detenidos pic.twitter.com/QF1XgsUBdc— Policía Nacional (@policia) 7 октября 2017 г.