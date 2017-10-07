Пулково закупает новые трапы после инцидента с годовалой пассажиркой

Управляющая аэропортом Пулково компания «Воздушные ворота Северной столицы» в срочном порядке закупает новые самоходные пассажирские трапы. Это решение принято после получения годовалой девочкой тяжелейших травм при сходе с самолёта и возбуждения серии уголовных дел.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, инцидент с девочкой и ее бабушкой произошел на трапе FMC Smartstep-2 2006 года выпуска. Он передан следствию. Из эксплуатации выведены еще десять аналогичных трапов. Все были выпущены в 2006 – 2011 годах.

«Проводится внутренняя проверка и оценка технического состояния всех трапов аэропорта, в оперативном порядке дополнительно закупаются новые трапы», – уточнили в «Воздушных воротах Северной столицы»

Утром 28 сентября 2017 года при высадке пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Москвы под годовалой девочкой и ее 44-летней бабушкой провалилась площадка самоходного трапа. Ребенок получил тяжелейшие травмы, женщина сломала ногу. Номинально площадка Smartstep-2 рассчитана на нагрузку 1,7 тонны.

По данным «Фонтанки», часть креплений на трапе, недавно вышедшем из ремонта, отсутствовала.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела. По статье 266 УК «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями» отправлен под домашний арест начальник участка механических работ Службы спецтранспорта Пулково Александр Козельский. По делу об оказании услуг, повлекшем тяжкие последствия, обвинение предъявлено врио руководителя Службы спецтранспорта Валентину Чернаенко. Также расследуется дело по статье 293 УК «Халатность» в отношении неустановленных лиц из числа руководства «Воздушных ворот Северной столицы».

По состоянию на 2014 год в аэропорту Пулково эксплуатировались 36 самоходных пассажирских трапов.