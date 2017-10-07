В Забайкалье автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть жертвы

Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Чита – Хабаровск. Расследованием обстоятельств аварии занялся Следком.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, авария произошла 7 октября около 19:40 по местному времени (11.40 мск) в Карымском районе Забайкальского края на 145-м километре трассы. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и там столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, в котором находилось 25 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.

В результате ДТП погиб 26-летний водитель грузовика. Пострадал водитель автобуса и несколько пассажиров. Все, в том числе школьники, доставлены в Читу. Их состояние уточняется.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю начали проверку. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются участники и очевидцы ДТП.