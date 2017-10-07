На акции сторонников Алексея Навального в Петербурге задержаны первые 30 человек
Некоторым митингующим удалось прорвать оцепление ОМОНа у дома №34 по Литейному проспекту. После этого стартовали первые задержания активистов. Началась давка. Некоторые митингующие начали драться между собой. По словам участников несанкционированной акции, среди задержанных в центре Петербурга оказался оппозиционер Ильдар Дадин.
Часть собравшихся ушла с Марсова поля на площадь Восстания. Примерно две сотни человек остались у Вечного огня. «Мы не поняли, куда все разошлись», – объяснили они.
Напомним, что 7 октября Алексей Навальный анонсировал встречу с петербуржцами. Ранее он провел митинг-встречи со сторонниками в Архангельске, Мурманске, Омске, Хабаровске, Владивостоке, Оренбурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Петербургские и нижегородские власти отказали оппозиционеру в согласовании митингов, после чего политик призвал сторонников выйти на несанкционированные акции. 2 октября за призывы нарушить закон Алексей Навальный был арестован на 20 суток, а его сторонники призвали всех несогласных выйти на улицу в субботу.