За контрабанду внутренностей краснокнижных животных в Приморье под суд отдали капитана

Капитан рефрижератора пытался провезти на своем судне части редких животных, имеющих большую стоимость на черном рынке из Владивостока в Восточную Азию. Стоимость груза специалисты оценили в 6, 5 млн рублей. Теперь моряку грозит срок до 7 лет.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 7 октября, под суд отправлен 46-летний капитан транспортного рефрижератора, который пронес на судно сумку с мускусными железами кабарги (разновидность оленя) и медвежьих желчных пузырей. Когда рефрижератор собирался отчаливать, на него нагрянула проверка, которая нашла в каюте капитана 14 медвежьих желчных пузырей и 223 мускусные железы кабарги.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1, часть 1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов) . Это деяние наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.