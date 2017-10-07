Толпа митингующих уходит с Марсова поля, полиция никого не задерживает

Больше тысячи активистов, выступающих в поддержку Алексея Навального в центре Петербурга вечером 7 октября, покидают территорию Марсова поля и двигаются в сторону площади Восстания.

Сторонники Навального перекрыли улицу Пестеля. В толпе раздаются крики: «К Восстания!». На Марсовом поле митингующие провели полчаса. Полиция никого не задерживала.

Как уже писала «Фонтанка», всем собравшимся по громкой связи напомнили, что акция не согласована, но «раз уж пришли», то всем желающим в 18.30 предложили бесплатно посмотреть киноленту «Крым» в ближайшем кинотеатре «Родина».

Митингующие залезли на мемориал Вечного огня, откуда оперативники их быстро согнали.

7 октября более чем в 80 городах России проходят акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированную митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несанкционированный митинг.

Ранее Навальный провел согласованные встречи с Омске, Новосибирске, Архангельске, Хабаровске и других городах.

Ранее на масштабные акции сторонники Навального уже выходили 12 июня и 26 марта. Тогда с лозунгами против коррупции вышли несколько десятков тысяч человек по всей стране, тысячи из них были задержаны.