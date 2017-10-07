Марсово поле с юмором: экономно покрашенные скамейки и мимикрирующие оппозиционеры

На Марсовом поле, где в настоящий момент идёт несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сотрудники городских служб в последнюю пару суток активно ведут работы по реновации и приведению зоны отдыха в порядок после летнего сезона.

Корреспонденту "Фонтанки" попались на глаза подвергшиеся частичной "реновации" скамейки, более чем экономно окрашенные в свой обычный белый цвет. На них обновлено по одной доске. Зато сразу на нескольких лавочках.

Кроме того, в социальных сетях появилось фото с активисткой, пытающейся слиться с группой сотрудников полиции:

Случай в Петербурге pic.twitter.com/gY2nHh5N2c — Daniil Ken (@daniilken) October 7, 2017

Петербургские власти почти месяц отказывали сторонникам Навального в организации митинга-встречи с оппозиционером в центре Петербурга, предлагая площадки на окраине города. В начале октября политик пригрозил Смольному организацией несанкционированной акции, если ему не согласуют 15-тысячный митинг на Марсовом поле. Чиновники заявили, что там уже согласовано на 7 октября "культурно-массовое мероприятие, с целью информирования граждан о сложном положении в обществе лиц БОМЖ, детей-сирот и людей, живущих с ВИЧ". 3 октября полицейские пришли в штаб Навального в Петербурге, где изъяли наклейки с анонсом несанкционированного мероприятия на Марсовом поле и задержали координатора штаба Полину Костылеву. На нее составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения массового мероприятия).