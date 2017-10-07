Три десятка классических Porsche пронеслись по Петербургу

Еще одна эффектная колонна проехала по дорогам Северной столицы: вслед за мотопробегом «Ночных волков» по городу 7 октября промчались тридцать «Порше» разных лет выпуска.

Как рассказали в клубе Porsche Classic Club, сегодня его участники закрыли свой летний сезон. В честь этого любители классики германского производителя проехали по городу на Неве и добрались до Зеленогорска. Точкой сбора стал "Порт Севкабель" на Кожевенной линии.

«Мы остановились там. Сфотографировались. После поехали через ЗСД и Приморское шоссе в Зеленогорск. На Западном скоростном диаметре чуть притормозили, хоть это и нехорошо, но хотелось зафиксировать событие», – рассказывает соучредитель пробега Николай Евневич.

Участие в мероприятии приняли автомобили Porsche, производство которых было прекращено минимум 15 лет назад.

«На примере машин клуба можно проследить весь путь марки автомобилей Porsche, берущий начало от автомобилей с воздушно-масляным охлаждением», – отметил глава клуба Андрей Герасимов.