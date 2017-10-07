Сторонников Навального на Марсовом пригласили посмотреть «Крым»

Больше пяти сотен жителей Петербурга вышли с протестами на Марсово поле, где 7 октября проходит не согласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального.

play stop mute max volume repeat скачать "Фонтанка.ру" Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, к началу мероприятия, заявленного на шесть часов вечера, собралось больше пятисот человек, которые получили не только наклейки в поддержку Навального, но и билеты на фильм «Крым».

Всем собравшимся по громкой связи напомнили, что акция не согласована, но «раз уж пришли», то всем желающим в 18.30 предложили бесплатно посмотреть «Крым» в ближайшем кинотеатре "Родина". Кроме того, на подходе к митингу раздают листовки с тем же предложением от имени вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова – Серов подтвердил "Фонтанке", что приглашения настоящие и кино бесплатное.

По данным корреспондента "Фонтанки", приняли приглашение на кинопоказ около 30 человек, зал почти пустой.

За сторонниками Навального наблюдают больше десятка полицейских. Пока большинство из них остаются в припаркованных у здания Ленэнерго «заказных» автобусах.