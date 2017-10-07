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07.10.2017 18:02
9 Комментариев

Сторонников Навального на Марсовом пригласили посмотреть «Крым»

Больше пяти сотен жителей Петербурга вышли с протестами на Марсово поле, где 7 октября проходит не согласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, к началу мероприятия, заявленного на шесть часов вечера, собралось больше пятисот человек, которые получили не только наклейки в поддержку Навального, но и билеты на фильм «Крым».

Сторонников Навального на Марсовом пригласили посмотреть «Крым»

Всем собравшимся по громкой связи напомнили, что акция не согласована, но «раз уж пришли», то всем желающим в 18.30 предложили бесплатно посмотреть «Крым» в ближайшем кинотеатре "Родина". Кроме того, на подходе к митингу раздают листовки с тем же предложением от имени вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова – Серов подтвердил "Фонтанке", что приглашения настоящие и кино бесплатное. 

По данным корреспондента "Фонтанки", приняли приглашение на кинопоказ около 30 человек, зал почти пустой.

"Фонтанка.ру"

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За сторонниками Навального наблюдают больше десятка полицейских. Пока большинство из них остаются в припаркованных у здания Ленэнерго «заказных» автобусах.

 


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комментарии пользователей (9)
Население
7 октября 2017 г. 18:44
rng123: Навальнятам — навалять. А в кино на халявку я б сходил.
agree
7 октября 2017 г. 18:42
А что, они всё же собрались на Марсовом?
Postman
7 октября 2017 г. 18:36
Крым это тот идиотский фильм который снят еа бюджетные деньги и на который в кинотеатрах идет при пустых залах?
rng123
7 октября 2017 г. 18:36
Отличный троллинг. Подход власти к навальнятам становится умнее?
sakorol
7 октября 2017 г. 18:28
здорово придумали +++
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