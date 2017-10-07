Сторонников Навального на Марсовом пригласили посмотреть «Крым»
Больше пяти сотен жителей Петербурга вышли с протестами на Марсово поле, где 7 октября проходит не согласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий, к началу мероприятия, заявленного на шесть часов вечера, собралось больше пятисот человек, которые получили не только наклейки в поддержку Навального, но и билеты на фильм «Крым».
Всем собравшимся по громкой связи напомнили, что акция не согласована, но «раз уж пришли», то всем желающим в 18.30 предложили бесплатно посмотреть «Крым» в ближайшем кинотеатре "Родина". Кроме того, на подходе к митингу раздают листовки с тем же предложением от имени вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова – Серов подтвердил "Фонтанке", что приглашения настоящие и кино бесплатное.
По данным корреспондента "Фонтанки", приняли приглашение на кинопоказ около 30 человек, зал почти пустой.
За сторонниками Навального наблюдают больше десятка полицейских. Пока большинство из них остаются в припаркованных у здания Ленэнерго «заказных» автобусах.