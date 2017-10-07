Автомобиль въехал в толпу пешеходов у музея в Лондоне
В Лондоне у Музея естествознания автомобиль въехал в людей на тротуаре, есть пострадавшие.
First footage from the scene outside the Natural History Museum where reports say a car mounted the pavement and hit a number of people pic.twitter.com/DhmuO5UUBc— Sky News (@SkyNews) 7 октября 2017 г.
Как передает Sky News со ссылкой на полицию, после инцидента был задержан человек. Был ли он за рулем, не сообщается. По информации BBC, несколько человек получили травмы. На месте работали полицейские, вертолеты и скорая.