Блокадников имеют в виду

Уже месяц, как должны быть подведены итоги конкурса проектов нового музея блокады на Смольной набережной. Но кто их будет подводить, неизвестно до сих пор.

Ни жюри, ни блокадники не в курсе, кто на самом деле будет принимать окончательное решение о проекте-победителе. Итоги конкурса должны были быть подведены еще месяц назад, однако Смольный объявил, что жюри не смогло прийти к единому мнению и из девяти проектов оставило четыре. Теперь окончательный выбор должны сделать сами блокадники, заявил тогда прессе главный архитектор города Владимир Григорьев. Не уточнив, впрочем, какова же процедура выбора.

Опрос причастных к конкурсу чиновников, архитекторов и блокадников показал полнейший разнобой мнений: никто не знает точно, как и что должно сейчас происходить. В жюри конкурса, состав которого опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), «Фонтанке» заявили, что с момента выбора четырех из девяти претендентов жюри больше в процессе участия не принимает. «Члены жюри закончили свою работу ровно в тот день, когда были объявлены результаты. А сейчас встречается, по всей видимости, администрация города, губернатор, с объединениями блокадников, с тем, чтобы максимально точно и полно узнать, какой из четырех проектов им нравится», – заявил «Фонтанке» один из членов жюри Никита Ломагин, проректор Европейского университета. На вопрос о том, каким именно образом блокадники должны совершить окончательный выбор, он ответил просто: «Я не знаю. К сожалению. Наша работа закончилась выбором не одного, а четырех проектов, все, точка».

Другой член жюри, Владимир Попов, почетный президент Союза архитекторов Петербурга, на вопрос «Фонтанки» ответил так: «Я такого не слышал, что решение примут они (блокадники — прим.ред.). Тогда к черту надо было распустить жюри, не собирать его, а собрать блокадников, и пусть они решали бы».

В комитете по социальной политике уверены, что решение должна принимать некая конкурсная комиссия в КГА. Комитет, напомним, тоже принимал участие в обсуждении: 25 сентября в нем прошла встреча авторов проектов с представителями блокадных обществ города. «Есть конкурсная комиссия, которая образована в установленном порядке, этим делом занимается КГА, – рассказал «Фонтанке» глава ведомства Александр Ржаненков. – И она получала различные мнения, пожелания, предложения, высказывания и всякую другую информацию. Анализировала это, и будет, учитывая все эти обстоятельства, проводить свое какое-то внутреннее обсуждение с последующим принятием решений. В адрес губернатора. По предложениям конкретным того или иного проекта».

По словам Ржаненкова, блокадники высказывали свои пожелания на встрече 25 сентября. «Они, возможно, могли быть учтены, – заявил он. – Мы и в других форматах тоже проводили встречи. Такова ситуация. Решение должно быть принято именно комиссией».

Между тем, некоторые блокадники, как выяснилось, ждут, что их соберут еще раз, чтобы подвести какие-то окончательные итоги. «Сказали, что окончательно будет все оговорено еще раз. То есть нас снова соберут, будет другое совещание у Ржаненкова, повторное обсуждение среди блокадников. Но пока никто ни о чем не информировал, – рассказала «Фонтанке» Нина Владимировна Фадеева, глава организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда. – А так проекты я видела, да. У нас мнения разделились: одним нравится финский проект, другим — замысел Михаила Мамошина».

Однако сам Ржаненков никаких новых встреч для для обсуждения проектов не планирует. «Других встреч не планируем, и потребности в них нет», – заявил он «Фонтанке».

В организации «Жители блокадного Ленинграда» нашему изданию рассказали, что дали районным подразделениям «команду» съездить на выставку. И что в этом блокадникам помогают районные власти, специально выделяя для пожилых людей автобусы.

«Но у нас никто не осведомлялся, что мы считаем как организация. Дать свое заключение — нет, нас это не спрашивают. Сейчас мало вообще интересуются нашим мнением. Это везде пишут, да, что блокадники примут решение. Но официально чтобы спрашивать — этого нету, – рассказала Елена Сергеевна Тихомирова, глава организации. – Мы попросили от районов, чтоб нам прислали свои резолюции, кому что понравилось. Вот, на 6 октября половина только прислали, девять из 18-ти. Между Земцовым и Мамошиным разделились. Финский проект тоже интересный, архитектурно легкий. Но мы все это никуда еще не посылали. Наверное, все-таки решение будет по результатам этих листочков, которые на выставке приезжавшие заполняли — писали, кому что нравится, мнения высказывали. Хотя вообще туда же всякий может зайти и оставить голос, не только блокадники. Кто интересуется, тот и ходит. Я думала, что опять соберут всех в комитете, и будет какое-то голосование. Нет, ничего пока. Так что кто примет решение, мы толком тоже не знаем. Что-то в последнее время трудно сказать, кто что где принимает».

«Понятия не имею, как будет подводиться итог, – заявил «Фонтанке» Владимир Георгиевич Галактионов, глава «Ленинградского Союза Дети блокады – 900». – У нас достаточно количество различных памятиков. Надо думать больше о живых блокадниках, чем о тех, которые уже покинули этот мир. У нас самом молодому 77 лет. Строят пускай что угодно, хоть до Марса башню вавилонскую. Что до проектов… знаете, я просто на безрыбье выбрал рака, Мамошина проект. Причем они, архитекторы, говорят «мы не обсчитывали сколько это стоит». То есть, как всегда, начнут с полутора миллиардов, а закончат десятью, технология уже отработана. А насчет итогов, понятия не имею. Все эти обсуждения заранее предрешены».

«Фонтанка» обратилась за комментариями в КГА, где, по идее, должны были собираться все предложения и приниматься решения. Глава комитета для комментариев оказался недоступен. А в пресс-службе заявили, что всей работой занимается АО «Центр выставочных и музейных проектов». Однако Екатерина Андрианова, пресс-секретарь АО, также не смогла пояснить, кто будет принимать окончательное решение.

– У нас крайняя экскурсия была в этот четверг. Приезжали автобусами блокадники со всех районов, организованно. По-моему, только Красногвадейский район не приехал. Проводились им экскурсии, знакомили, почему были выбраны именно такие проекты, кто их авторы. После этого они либо оставляли свои голоса, либо удалялись на совещания и потом присылали на почту, за кого они проголосовали. Также была книга отзывов, в которой они писали, кого они выбирают от своей организации. И 25 сентября была встреча в комитете по социальной политике. Тоже были представители всех организаций. В том числе одна самая главная, Тихомирова Елена, вела учет голосов своих подопечных, и дальше они уже отправляли эти письма в КГА. Это было официально заявлено пресс-секретарем комитета по социальной политике, что все предложения после 25 числа в письменном виде, пожалуйста, в КГА. Это было официально объявлено при телекамерах.

- Но решение-то кто принимает сейчас?

– Решение пока не принято. Еще выставка длится два дня.

- А кто будет его принимать?

– Когда решение будет принято, тогда объявят, кто его принял. Пока еще идет голосование, пока еще выставка открыта. Книга отзывов еще лежит, голоса еще не считались.

- Существует какая-то комиссия, которая будет принимать решение? У решения же должен быть какой-то субъект.

– Решение будет принято. Когда оно будет принято, я вам смогу озвучить, кто эти подписи поставил.

- То есть пока неизвестно, кто принимает решение?

– Решение не принято и подписей никаких нет.

- То есть сейчас вы не можете сказать, кто это решение будет принимать?

– Я смогу это сказать восьмого числа после закрытия выставки. На данный момент выставка работает, голосование продолжается.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»