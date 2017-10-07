Дворец короля Саудовской Аравии атаковали, есть жертвы

Неизвестные атаковали дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Джидде. Сам он на несколько дней прилетел в Россию с официальным визитом.

Как сообщает 7 октября телеканал Al Jazeera, в результате инцидента погиб один атакующий и два охранника. О том, сколько всего было преступников и удалось ли их задержать, не сообщается. Журналисты связали нападение с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ). Пока подтверждений этой информации нет.