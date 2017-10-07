В Петербурге полиция зашла в штаб Навального и увезла помощника координатора

В петербургский штаб Алексея Навального на Вознесенском проспекте, 33, днём 7 октября пришли сотрудники полиции.

Об этом сообщили представители движения «Весна». Полицейские забрали помощника координатора петербургского штаба Андрея Горшкова. Информацию о задержании «Фонтанке» подтвердил и сам Горшков.

«Нахожусь во втором отделе полиции. Разговариваю со своим адвокатом», – отметил он. Точные причины задержания пока неизвестны.

Ранее юрист штаба Навального Денис Михайлов и ещё один сотрудник – Михаил Сосин также были задержаны. По словам юриста, на него составили протокол по статье «Нарушение порядка организации и проведения митингов». Координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров в Петербург из Ленобласти вообще не смог приехать из-за встречи с сотрудниками ДПС. Последние заподозрили его в употреблении наркотиков и повезли на освидетельствование в Сосново.

Напомним, полицейские уже наносили визит на Вознесенский, 33, на этой неделе, 3 октября. Тогда была задержана, а впоследствии оштрафована координатор штаба Полина Костылева.