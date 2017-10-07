Кадыров с «сыновьей почтительностью» поздравил Путина с юбилеем
Глава Чечни Рамзан Кадыров через Telegram поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября глава государства отмечает 65-летие.
«Я всегда относился и отношусь с сыновьей почтительностью к Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца», — написал политик.
Сегодня юбилей Президента России Владимира Путина! Я хочу в этот день напомнить, какую страну он получил! Тяжёлые последствия развала СССР, разрушенная и разворованная экономика, обескровленная армия, голодающий народ, пустые прилавки, свирепствующая преступность, полчища международных террористов. Страну унизили и оскорбили. Враги России решили не останавливаться на уничтожении СССР, а разделить наше Отечество на лоскутки, превратить Великую Державу в сырьевой придаток Запада. Самая большая опасность заключалась в том, что руководители РФ фактически смирились с этим процессом, считая, что остановить невозможно. Однако силы нашлись! Став Президентом РФ, Владимир Путин вернул обществу чувство любви и уважения к своей Родине, чувство веры в неё, уверенности в своих силах. Он объявил войну международному терроризму, наводнившему юг страны и Чечню в частности. Путин дал всем понять, что полностью поддерживает в этой борьбе Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. И он навсегда остался верен дружбе с Ахмат-Хаджи, основанной на общности взглядов и подходов к оценке событий в Чечне, путях и методах их решения. Когда горе-политики днём и ночью советовали назначить в Чечню то одного, то другого, Президент сам сделал свой выбор и не ошибся. Чечня стала единственной в мире территорией, где полностью побеждён и с корнями выкорчеван терроризм. Оптимисты давали 50 лет на возрождение Чечни. При твёрдой поддержке Владимира Владимировича Чечня не только восстановлена, но и превращена в цветущий и красивейший уголок Земли. Сегодня наш Президент ведёт борьбу с терроризмом на дальних подступах, чтобы руки иблисов и шайтанов не дотянулись до России. Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России! Наш Национальный лидер Владимир Путин даёт ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться! Россия была, есть и будет Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет! Я поздравляю Вас, Владимир Владимирович! Желаю, чтобы Вам всегда сопутствовали крепкое здоровье, удача и благополучие! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Юбилей
Ранее в Кремле сообщили, что в адрес российского лидера поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств. Так, его по телефону поздравили президенты 10 стран, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. С Дворцовой прозвучало поздравление от байкеров – там «Ночные волки» закрывают сезон, уже во второй раз за осень.