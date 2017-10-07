Еще
18:51 07.10.2017
Новость часа
18:50
На акции сторонников Алексея Навального в Петербурге начались задержания
Пришлите свою новость!
18:50
На акции сторонников Алексея Навального в Петербурге начались задержания
18:43
За контрабанду внутренностей краснокнижных животных в Приморье под суд отдали капитана
18:38
«Гостиный двор» открыли спустя шесть минут с начала проверки
18:37
Толпа митингующих уходит с Марсова поля, полиция никого не задерживает
18:31
Станция метро «Гостиный двор» закрыта на проверку
18:23
Марсово поле с юмором: экономно покрашенные скамейки и мимикрирующие оппозиционеры
18:09
Три десятка классических Porsche пронеслись по Петербургу
18:02
Сторонников Навального на Марсовом пригласили посмотреть «Крым»
17:43
Автомобиль въехал в толпу пешеходов у музея в Лондоне
17:36
Байкеры, светофоры и полиция: в центре Петербурга ветвятся пробки
17:27
Дворец короля Саудовской Аравии атаковали, есть жертвы
17:18
В Анталье в ДТП с туристическим автобусом разбились три человека
17:03
В Петербурге полиция зашла в штаб Навального и увезла помощника координатора
16:52
Кадыров с «сыновьей почтительностью» поздравил Путина с юбилеем
16:43
В Ботаническом саду показывают бегонию неясную и бородатый клен
16:23
Станцию метро «Владимирская» закрывали на семь минут
16:08
Анну Политковскую вспомнили у Соловецкого камня
15:59
Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше
15:39
В Москве на акции в поддержку Навального начались задержания
15:14
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
15:06
«Комендантский проспект» открыли за 15 минут
14:54
Закрыт на проверку «Комендантский проспект»
14:51
«Ночные волки» второй раз за осень закрывают мотосезон в Петербурге
14:34
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
14:24
Более 30 сторонников Навального задержаны на акциях в городах России
14:05
Путина с 65-летним юбилеем по телефону поздравили 10 президентов
13:45
Суд отказал в аресте сотрудника Пулково по делу о рухнувшем трапе
13:19
Вице-премьер Киргизии погиб в дорожной аварии
13:05
В аэропорту Копенгагена усилили погранконтроль
12:58
На КАД внезапно перекрыли две полосы
12:54
СМИ: Миллионер, устроивший стрельбу в Вегасе, зарабатывал на недвижимости
12:24
Из-за ложных звонков о бомбах за пятницу в Москве эвакуировали 160 тыс. человек
12:12
В Петербурге задержаны сотрудники штаба Навального
12:06
Моряк дальнего плавания застрелил в Петербурге жену, ранил дочь, промазал по второй дочери и умер
11:57
У пожилой жительницы Кировского района похитили 200 тысяч во время «снятия порчи»
11:44
«Спасскую» открыли за пять минут
11:43
Найдены голова и ноги датской журналистки, погибшей во время плавания на «Наутилусе»
11:35
Станция метро «Спасская» закрыта
11:28
Свердловская набережная перекрыта крупным ДТП
11:21
Психику бойцов ЗВО подправят "Геосферой"
01:43
«Балтийский дом» представит спектакль победителя Канн
01:19
Александр Медведев: После слов Путина процесс строительства 20-тысячного стадиона для СКА пойдет быстрее
01:15
Петербуржцам расскажут, как масоны повлияли на революцию
00:55
Саудовская Аравия: мы не выбираем - Россия или США
00:32
Мединский сообщил, что жив и здоров
00:11
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем в канун его 65-летия
00:02
Три петербургских арбитра оказались в списке ФИФА на 2018-й год
06/10
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
06/10
Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ
06/10
США отправили на Украину вторую партию антрацитного угля
06/10
Саудовская Аравия: антироссийские санкции могут быть сняты совсем скоро
06/10
Мировые цены на нефть снижаются
06/10
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
06/10
Представлен третий проект здания у станции метро «Пролетарская»
06/10
Гнойному закрыли Украину
06/10
СМИ: телефон главы аппарата Белого дома США взломали хакеры
06/10
СКА выиграл 19 матч подряд и установил рекорд КХЛ
06/10
Минобороны России начало полные испытания боевых платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»
06/10
Первая саудовская автомобилистка погибла в ДТП
06/10
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
06/10
Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по росту цен на жилье
06/10
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре
06/10
«Фонтанка» за 60 секунд 2-6 октября
06/10
Прокуратура возбудила дело о незаконной миграции, расследуя ДТП с 16 жертвами под Владимиром
06/10
В Каталонии подвели окончательные итоги референдума о независимости
06/10
Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»
06/10
Конкурс на аэроэкспресс от Витебского до Пулково объявят до конца месяца
06/10
Генпрокуратура начала проверку туроператора Ted Travel
06/10
Московское шоссе встало в 16-километровой пробке
06/10
Исследование: Потери ЕС от санкций против России с 2014 года превысили $30 млрд
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
07.10.2017 16:52

Кадыров с «сыновьей почтительностью» поздравил Путина с юбилеем

Глава Чечни Рамзан Кадыров через Telegram поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября глава государства отмечает 65-летие.

«Я всегда относился и отношусь с сыновьей почтительностью к Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца», — написал политик.

 

Сегодня юбилей Президента России Владимира Путина! Я хочу в этот день напомнить, какую страну он получил! Тяжёлые последствия развала СССР, разрушенная и разворованная экономика, обескровленная армия, голодающий народ, пустые прилавки, свирепствующая преступность, полчища международных террористов. Страну унизили и оскорбили. Враги России решили не останавливаться на уничтожении СССР, а разделить наше Отечество на лоскутки, превратить Великую Державу в сырьевой придаток Запада. Самая большая опасность заключалась в том, что руководители РФ фактически смирились с этим процессом, считая, что остановить невозможно. Однако силы нашлись! Став Президентом РФ, Владимир Путин вернул обществу чувство любви и уважения к своей Родине, чувство веры в неё, уверенности в своих силах. Он объявил войну международному терроризму, наводнившему юг страны и Чечню в частности. Путин дал всем понять, что полностью поддерживает в этой борьбе Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. И он навсегда остался верен дружбе с Ахмат-Хаджи, основанной на общности взглядов и подходов к оценке событий в Чечне, путях и методах их решения. Когда горе-политики днём и ночью советовали назначить в Чечню то одного, то другого, Президент сам сделал свой выбор и не ошибся. Чечня стала единственной в мире территорией, где полностью побеждён и с корнями выкорчеван терроризм. Оптимисты давали 50 лет на возрождение Чечни. При твёрдой поддержке Владимира Владимировича Чечня не только восстановлена, но и превращена в цветущий и красивейший уголок Земли. Сегодня наш Президент ведёт борьбу с терроризмом на дальних подступах, чтобы руки иблисов и шайтанов не дотянулись до России. Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России! Наш Национальный лидер Владимир Путин даёт ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться! Россия была, есть и будет Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет! Я поздравляю Вас, Владимир Владимирович! Желаю, чтобы Вам всегда сопутствовали крепкое здоровье, удача и благополучие! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Юбилей

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Ранее в Кремле сообщили, что  в адрес российского лидера поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств. Так, его по телефону поздравили президенты 10 стран, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. С Дворцовой прозвучало поздравление от байкеров – там «Ночные волки» закрывают сезон, уже во второй раз за осень.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кадыров с «сыновьей почтительностью» поздравил Путина с юбилеем
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
Путина с 65-летним юбилеем по телефону поздравили 10 президентов
«Свадебным генералом не буду»
Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
«Свадебным генералом не буду»
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Всё ли могут короли
Екатерина Шульман: Давайте власти посочувствуем, положение у неё – не сахар
Какая ратуша без столов по 300 тысяч
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Три десятка классических Porsche пронеслись по Петербургу

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

В Ботаническом саду показывают бегонию неясную и бородатый клен

Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.