Кадыров с «сыновьей почтительностью» поздравил Путина с юбилеем

Глава Чечни Рамзан Кадыров через Telegram поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября глава государства отмечает 65-летие.

«Я всегда относился и отношусь с сыновьей почтительностью к Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца», — написал политик.

Ранее в Кремле сообщили, что в адрес российского лидера поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств. Так, его по телефону поздравили президенты 10 стран, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. С Дворцовой прозвучало поздравление от байкеров – там «Ночные волки» закрывают сезон, уже во второй раз за осень.