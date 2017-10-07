В Ботаническом саду показывают бегонию неясную и бородатый клен

Выставка бегоний и «кленовый» квест - такую программу подготовил горожанам Ботанический сад Петра Великого. «Фонтанка» прошлась вдоль горшков и по аллеям парка, чтобы найти самые необычные экземпляры.

Более 350 растений всех цветов и фактур листьев, почти 90 сортов и 35 гибридов – это выставка «Бегония многоликая», которая открыта в «Зеленом домике» Ботсада. Оказалось, что у привычного представителя комнатной культуры есть совершенно необычные сородичи: «волосатые», с пупырышками, до двух метров высотой и совсем крошечные. Помимо растений, живущих в самом Ботаническом саду, на выставке показывают бегонии из частных коллекций. Так, в одном из флорариумов можно найти миниатюрный цветок родом с Мадагаскара. Местный эндемик. В Петербурге, скорее всего, – в единственном экземпляре.

Если же периодические дожди не загонят посетителей в оранжереи, то в парке в воскресенье, 8 октября, как уже писала «Фонтанка», пройдет традиционной осенний фестиваль клена. Для детей подготовлен квест «В гостях у Тоторо» – лесного духа из знаменитого мультфильма Хаяо Миядзаки. В программе японская церемония любования кленами момидзигари (что буквально переводится «охота за красными листьями»).

В фоторепортаже «Фонтанки» представлено как минимум одиннадцать сортов клена, в том числе бородатый, серебристый, сахарный, Друммоида и, конечно, японский. Всего, по официальным данным Ботанического сада, на его территории растут 60 сортов клена.