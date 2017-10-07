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16:20 07.10.2017
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07.10.2017 16:08

Анну Политковскую вспомнили у Соловецкого камня

Акция памяти журналистки Анны Политковской прошла на Троицкой площади днём 7 октября.

Положить цветы к Соловецкому камню и зажечь лампадки, почтив память обозревателя «Новой газеты», собралось более сотни человек. Среди них – секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова, уполномоченный по правам человека Александр Шишлов, депутаты городского Законодательного собрания Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов, а также другие знакомые и коллеги Политковской.

Акция прошла без нарушения общественного порядка. Тем временем молодёжное мероприятие, из-за которого ранее местная администрация выдавала отказ на проведение акции памяти Политковской, заняло всего две небольшие палатки.

«Участники той акции вообще находились на другой стороне площади. Не понимаю, как мы изначально могли друг другу помешать», – отмечает Борис Вишневский.

Справка:

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Убийство признали заказным. Заказчики убийства не найдены до сих пор.


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