Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше

Залдостанов назвал символичным тот факт, что закрытие байкерского сезона проходит в этот день в родном городе главы государства, который сегодня отмечает свое 65-летие.

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как Хирург, 7 октября прибыл на Дворцовую площадь на закрытие мотосезона и отметил, что сегодняшнее представление от его клуба под названием "Русский реактор" совпало с днём рождения президента Путина.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Залдостанов назвал символичным тот факт, что праздник проходит в этот день в родном городе главы государства, который сегодня отмечает свое 65-летие.

«Мы хотим ему пожелать, чтобы вот эта вот энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше», – поздравил президента Хирург.

Он отметил, что совпадение дат приносит особый колорит закрытию сезона и придает ему особое праздничное настроение.

«Закрытие сезона – это грустно, а тут мы еще одновременно по-своему поздравляем президента», – отметил байкер.

Он обратил внимание, что название патриотического шоу «Русский реактор» выбрано не случайно.

«Если он (президент. – Прим. ред.) обратит внимание на это словосочетание, он поймет, что мы этим хотели сказать. Месяц назад, 1 сентября, он сказал, что в русском народе гудит ядерный реактор, который позволяет толкать страну вперед даже в самые черные ее годы», – напомнил Залдостанов.