В Москве на акции в поддержку Навального начались задержания

В столице более 700 человек вышли 7 октября на акцию в поддержку Алексея Навального, по подсчетам московского ГУ МВД. По данным московских единомышленников оппозиционера и местных СМИ, задержаны активисты, раздающие на улице агитационные листовки.

Среди сторонников Навального участники акции заметили лидера движения SERB Александра Петрунько, напавшего этой весной на оппозиционера с зеленкой. О нём общественность впервые услышала в 2014 году из соцсетей. Тогда было заявлено об участии сторонников этого движения в штурме харьковской областной администрации. В 2015 году активисты SERB засветились в Москве, где разгромили мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

В свою очередь, в Петербурге 7 октября задержали двух сотрудников штаба Навального – юриста и помощника координатора. Андрею Пивоварову, координатору «Открытой России», до Северной столицы вообще доехать не удалось – помешала встреча с дорожной полицией. Дежурные полицейские на трассе в Ленобласти заподозрили оппозиционера в нехорошем и решили проверить на наркотики.