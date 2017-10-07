Еще
16:20 07.10.2017
Пришлите свою новость!
16:08
Анну Политковскую вспомнили у Соловецкого камня
15:59
Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше
15:39
В Москве на акции в поддержку Навального начались задержания
15:14
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
15:06
«Комендантский проспект» открыли за 15 минут
14:54
Закрыт на проверку «Комендантский проспект»
14:51
«Ночные волки» второй раз за осень закрывают мотосезон в Петербурге
14:34
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
14:24
Более 30 сторонников Навального задержаны на акциях в городах России
14:05
Путина с 65-летним юбилеем по телефону поздравили 11 президентов
13:45
Суд отказал в аресте сотрудника Пулково по делу о рухнувшем трапе
13:19
Вице-премьер Киргизии погиб в дорожной аварии
13:05
В аэропорту Копенгагена усилили погранконтроль
12:58
На КАД внезапно перекрыли две полосы
12:54
СМИ: Миллионер, устроивший стрельбу в Вегасе, зарабатывал на недвижимости
12:24
Из-за ложных звонков о бомбах за пятницу в Москве эвакуировали 160 тыс. человек
12:12
В Петербурге задержаны сотрудники штаба Навального
12:06
Моряк дальнего плавания застрелил в Петербурге жену, ранил дочь, промазал по второй дочери и умер
11:57
У пожилой жительницы Кировского района похитили 200 тысяч во время «снятия порчи»
11:44
«Спасскую» открыли за пять минут
11:43
Найдены голова и ноги датской журналистки, погибшей во время плавания на «Наутилусе»
11:35
Станция метро «Спасская» закрыта
11:28
Свердловская набережная перекрыта крупным ДТП
11:21
Психику бойцов ЗВО подправят "Геосферой"
01:43
«Балтийский дом» представит спектакль победителя Канн
01:19
Александр Медведев: После слов Путина процесс строительства 20-тысячного стадиона для СКА пойдет быстрее
01:15
Петербуржцам расскажут, как масоны повлияли на революцию
00:55
Саудовская Аравия: мы не выбираем - Россия или США
00:32
Мединский сообщил, что жив и здоров
00:11
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем в канун его 65-летия
00:02
Три петербургских арбитра оказались в списке ФИФА на 2018-й год
06/10
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
06/10
Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ
06/10
США отправили на Украину вторую партию антрацитного угля
06/10
Саудовская Аравия: антироссийские санкции могут быть сняты совсем скоро
06/10
Мировые цены на нефть снижаются
06/10
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
06/10
Представлен третий проект здания у станции метро «Пролетарская»
06/10
Гнойному закрыли Украину
06/10
СМИ: телефон главы аппарата Белого дома США взломали хакеры
06/10
СКА выиграл 19 матч подряд и установил рекорд КХЛ
06/10
Минобороны России начало полные испытания боевых платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»
06/10
Первая саудовская автомобилистка погибла в ДТП
06/10
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
06/10
Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по росту цен на жилье
06/10
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре
06/10
«Фонтанка» за 60 секунд 2-6 октября
06/10
Прокуратура возбудила дело о незаконной миграции, расследуя ДТП с 16 жертвами под Владимиром
06/10
В Каталонии подвели окончательные итоги референдума о независимости
06/10
Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»
06/10
Конкурс на аэроэкспресс от Витебского до Пулково объявят до конца месяца
06/10
Генпрокуратура начала проверку туроператора Ted Travel
06/10
Московское шоссе встало в 16-километровой пробке
06/10
Исследование: Потери ЕС от санкций против России с 2014 года превысили $30 млрд
06/10
Горсуд обязал Минобороны выплатить петербурженке 4 млн за смерть её сына в армии
06/10
Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
06/10
Основатель ГК «Единые решения» арестован по делу о непостроенной школе искусств
06/10
В правительстве одобрили повышение штрафов для неплательщиков по «Платону»
06/10
Новый глава комздрава первым делом решил разобраться с госпиталем для ветеранов
06/10
Генпрокуратура организовала проверки железнодорожных переездов по всей России
06/10
Застрявшие в Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вывезет «Аэрофлот»
06/10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР
06/10
Замначальника управления миграции Центрального района арестовали за нелегалов
06/10
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли 5 человек
06/10
Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы
06/10
Самый популярный в России авиарейс в разгар отпусков соединил Москву и Крым
06/10
Несколько десятков человек устроили массовую драку в Хельсинки
06/10
Девушка погибла в ДТП на Цветочной улице
06/10
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» перевели на домашний арест за показания против Серебренникова
06/10
В московский штаб Навального пришла полиция
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
07.10.2017 15:39

В Москве на акции в поддержку Навального начались задержания

В столице более 700 человек вышли 7 октября на акцию в поддержку Алексея Навального, по подсчетам московского ГУ МВД. По данным московских единомышленников оппозиционера и местных СМИ, задержаны активисты, раздающие на улице агитационные листовки.

Среди сторонников Навального участники акции заметили лидера движения SERB Александра Петрунько, напавшего этой весной на оппозиционера с зеленкой. О нём общественность впервые услышала в 2014 году из соцсетей. Тогда было заявлено об участии сторонников этого движения в штурме харьковской областной администрации. В 2015 году активисты SERB засветились в Москве, где разгромили мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

В свою очередь, в Петербурге 7 октября задержали двух сотрудников штаба Навального – юриста и помощника координатора. Андрею Пивоварову, координатору «Открытой России», до Северной столицы вообще доехать не удалось – помешала встреча с дорожной полицией. Дежурные полицейские на трассе в Ленобласти заподозрили оппозиционера в нехорошем и решили проверить на наркотики.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания КЕЙ
07.10.2017 10:00

Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ

Чистая вода - залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности
ПАО «Группа ЛСР»
06.10.2017 11:02

Сразу четыре объекта «Группы ЛСР» получили награды конкурса «Лидер строительного качества – 2017

По результатам оценки конкурсной комиссии в номинации «Лучший объект жилищного строительства» жилой дом «Паруса» получил диплом I степени, а жилые комплексы «Три ветра» и «Калейдоскоп» – дипломы IIстепени. Жилой дом NEO стал обладателем диплома «Гран-при» – высшей награды конкурса
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46

ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства

Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Анну Политковскую вспомнили у Соловецкого камня
Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше
В Москве на акции в поддержку Навального начались задержания
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
Более 30 сторонников Навального задержаны на акциях в городах России
В аэропорту Копенгагена усилили погранконтроль
СМИ: Миллионер, устроивший стрельбу в Вегасе, зарабатывал на недвижимости
Саудовская Аравия: мы не выбираем - Россия или США
Мединский сообщил, что жив и здоров
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем в канун его 65-летия
«Мои студенты не пойдут за Навальным - получат по затылку»
Политолог Белковский: «Я знаю, как добиться отмены санкций»
Минкульт и «нецелесообразные» гости
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Русский музей просят поделиться святым
Как построить социализм на «Титанике»
Оборона ЕУ
Унижение за свой счет
7 вопросов астрофизику: За что американцам дали нобелевку?
Они проголосовали
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше

Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР

Пули для Талькова - мистика, заговор и криминал

Новости компаний
Компания КЕЙ
07.10.2017 10:00
Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ
Чистая вода - залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности
ПАО «Группа ЛСР»
06.10.2017 11:02
Сразу четыре объекта «Группы ЛСР» получили награды конкурса «Лидер строительного качества – 2017
По результатам оценки конкурсной комиссии в номинации «Лучший объект жилищного строительства» жилой дом «Паруса» получил диплом I степени, а жилые комплексы «Три ветра» и «Калейдоскоп» – дипломы IIстепени. Жилой дом NEO стал обладателем диплома «Гран-при» – высшей награды конкурса
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46
ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 12:23
Жилой комплекс NEVA HAUS получил «зеленый» сертификат GREEN ZOOM
В портфолио «Группы ЛСР» появился первый жилой проект, получивший золотой сертификат GREEN ZOOM. Жилой комплекс NEVA HAUS, строящийся на Петровском острове, прошел независимую оценку по стандартам энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости
ГК «ЦДС»
04.10.2017 13:19
Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»
Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».
«Хороший слух»
04.10.2017 10:33
«Хороший слух» расширяет каталог услуг
Компания «Хороший слух», которая работает на рынке слухопротезирования в Москве уже более 8 лет, заявила о расширении услуг для потенциальных и действующих клиентов. Целью расширения, как отметили в компании, в приоритете является повышения комфорта жизни людей, испытывающих проблемы со слухом.
Компания Setl City
03.10.2017 11:51
Минстрой назвал образцовым проект строительства школы в ЖК «Вена»
Минстрой России признал экономически эффективной проектную документацию для школы на 600 мест, построенной Setl City в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово
ГК «ЦДС»
02.10.2017 12:17
ЦДС построит детский сад в Кудрово
Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 160 мест в Кудрово. Ввод учебного заведения в эксплуатацию состоится в IV квартале 2018 года.
Авиакомпания «Победа»
26.09.2017 17:47
Лица «Победы»: авиакомпания выбрала бренд-амбассадоров компании
Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
ЛСР
21.09.2017 12:17
«Группа ЛСР» открыла новый детский сад
В жилом комплексе «Антей», который «Группа ЛСР» построила в Московском районе Санкт-Петербурга, состоялось торжественное открытие детского сада
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.