Еще
16:20 07.10.2017
Пришлите свою новость!
16:08
Анну Политковскую вспомнили у Соловецкого камня
15:59
Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше
15:39
В Москве на акции в поддержку Навального начались задержания
15:14
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
15:06
«Комендантский проспект» открыли за 15 минут
14:54
Закрыт на проверку «Комендантский проспект»
14:51
«Ночные волки» второй раз за осень закрывают мотосезон в Петербурге
14:34
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
14:24
Более 30 сторонников Навального задержаны на акциях в городах России
14:05
Путина с 65-летним юбилеем по телефону поздравили 11 президентов
13:45
Суд отказал в аресте сотрудника Пулково по делу о рухнувшем трапе
13:19
Вице-премьер Киргизии погиб в дорожной аварии
13:05
В аэропорту Копенгагена усилили погранконтроль
12:58
На КАД внезапно перекрыли две полосы
12:54
СМИ: Миллионер, устроивший стрельбу в Вегасе, зарабатывал на недвижимости
12:24
Из-за ложных звонков о бомбах за пятницу в Москве эвакуировали 160 тыс. человек
12:12
В Петербурге задержаны сотрудники штаба Навального
12:06
Моряк дальнего плавания застрелил в Петербурге жену, ранил дочь, промазал по второй дочери и умер
11:57
У пожилой жительницы Кировского района похитили 200 тысяч во время «снятия порчи»
11:44
«Спасскую» открыли за пять минут
11:43
Найдены голова и ноги датской журналистки, погибшей во время плавания на «Наутилусе»
11:35
Станция метро «Спасская» закрыта
11:28
Свердловская набережная перекрыта крупным ДТП
11:21
Психику бойцов ЗВО подправят "Геосферой"
01:43
«Балтийский дом» представит спектакль победителя Канн
01:19
Александр Медведев: После слов Путина процесс строительства 20-тысячного стадиона для СКА пойдет быстрее
01:15
Петербуржцам расскажут, как масоны повлияли на революцию
00:55
Саудовская Аравия: мы не выбираем - Россия или США
00:32
Мединский сообщил, что жив и здоров
00:11
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем в канун его 65-летия
00:02
Три петербургских арбитра оказались в списке ФИФА на 2018-й год
06/10
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
06/10
Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ
06/10
США отправили на Украину вторую партию антрацитного угля
06/10
Саудовская Аравия: антироссийские санкции могут быть сняты совсем скоро
06/10
Мировые цены на нефть снижаются
06/10
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
06/10
Представлен третий проект здания у станции метро «Пролетарская»
06/10
Гнойному закрыли Украину
06/10
СМИ: телефон главы аппарата Белого дома США взломали хакеры
06/10
СКА выиграл 19 матч подряд и установил рекорд КХЛ
06/10
Минобороны России начало полные испытания боевых платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг»
06/10
Первая саудовская автомобилистка погибла в ДТП
06/10
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
06/10
Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по росту цен на жилье
06/10
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт террористов в Дейр-эз-Зоре
06/10
«Фонтанка» за 60 секунд 2-6 октября
06/10
Прокуратура возбудила дело о незаконной миграции, расследуя ДТП с 16 жертвами под Владимиром
06/10
В Каталонии подвели окончательные итоги референдума о независимости
06/10
Глава Центральной военно-морской библиотеки амнистирован по делу о премиальных «откатах»
06/10
Конкурс на аэроэкспресс от Витебского до Пулково объявят до конца месяца
06/10
Генпрокуратура начала проверку туроператора Ted Travel
06/10
Московское шоссе встало в 16-километровой пробке
06/10
Исследование: Потери ЕС от санкций против России с 2014 года превысили $30 млрд
06/10
Горсуд обязал Минобороны выплатить петербурженке 4 млн за смерть её сына в армии
06/10
Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
06/10
Основатель ГК «Единые решения» арестован по делу о непостроенной школе искусств
06/10
В правительстве одобрили повышение штрафов для неплательщиков по «Платону»
06/10
Новый глава комздрава первым делом решил разобраться с госпиталем для ветеранов
06/10
Генпрокуратура организовала проверки железнодорожных переездов по всей России
06/10
Застрявшие в Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вывезет «Аэрофлот»
06/10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР
06/10
Замначальника управления миграции Центрального района арестовали за нелегалов
06/10
В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли 5 человек
06/10
Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы
06/10
Самый популярный в России авиарейс в разгар отпусков соединил Москву и Крым
06/10
Несколько десятков человек устроили массовую драку в Хельсинки
06/10
Девушка погибла в ДТП на Цветочной улице
06/10
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» перевели на домашний арест за показания против Серебренникова
06/10
В московский штаб Навального пришла полиция
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
07.10.2017 15:14

Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины  Петр Порошенко подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом сообщила пресс-служба президента. Порошенко отметил, что документ предполагает продление на один год ранее принятого закона об особом статусе  Донбасса.

В законе говорится, что Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В нем также подчеркивается, что суверенитет страны распространяется на всю ее территорию в пределах международно признанной границы.

Накануне этот закон приняла Верховная рада. Депутаты также одобрили в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса.

 

Источник: Дождь


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург
Путина с 65-летним юбилеем по телефону поздравили 11 президентов
Новый и. о. главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
Facebook исключил Россию из отчёта о влиянии на американские выборы
Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
В Эстонии достройку забора на границе с Россией отложили на два года
СМИ: Турчак уходит в сенаторы
Президент Чехии: Признание Косово и непризнание Крыма - это двойные стандарты в ООН
«Свадебным генералом не буду»
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Всё ли могут короли
Екатерина Шульман: Давайте власти посочувствуем, положение у неё – не сахар
Какая ратуша без столов по 300 тысяч
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Хирург пожелал Путину, чтобы энергия, которую он черпает с небес, жила в нем как можно дольше

Итоги недели с Андреем Константиновым: Наезд на АЖУР

Пули для Талькова - мистика, заговор и криминал

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.