Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом сообщила пресс-служба президента. Порошенко отметил, что документ предполагает продление на один год ранее принятого закона об особом статусе Донбасса.

В законе говорится, что Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В нем также подчеркивается, что суверенитет страны распространяется на всю ее территорию в пределах международно признанной границы.

Накануне этот закон приняла Верховная рада. Депутаты также одобрили в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса.