«Ночные волки» второй раз за осень закрывают мотосезон в Петербурге

На Дворцовой площади началось закрытие мотосезона в исполнении московского байкерского клуба «Ночные волки». Петербургское сообщество закрыло сезон еще неделю назад.

Мотоциклисты начали собираться на площади к 14:30. Вечером публику здесь будут развлекать концерты «Кукрыниксов» и группы «Декабрь», а днём на Дворцовой проходит выставка мотоциклов и шоу ретроавтомобилей. С 16.30 до 17.30 колонна байкеров проедет по основным магистралям города колонной. Их будут сопровождать машины ГИБДД, и улицы перекрывать для них не должны. После того, как мотоциклисты вернутся на площадь, начнётся награждение создателей лучших кастом-мотоциклов, а за ним организаторы обещают огненное шоу.

Главной изюминкой программы должен стать показ патриотического шоу «Русский реактор», презентованного недавно в Севастополе, представляющего собой синтез трюкового, пиротехнического и музыкального действа с участием каскадеров, эквилибристов, танцоров и техники.

Организаторы сообщили, что лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, более известный как Хирург, присоединится к празднику в 16 часов – приедет вместе с колонной мотоциклистов.

Подъезд к Дворцовой площади со стороны Большой Морской закрыт техникой, а вторым кордоном стоят активисты «Национального освободительного движения» с листовками про США и Украину.

После завершения программы у Александрийского столпа байкеры отправятся на afterparty в ресторан, где выберут королеву заведения и проведут тверк-батл.