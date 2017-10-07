Координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова не пустили в Петербург

На трассе в Ленобласти сотрудники ДПС 7 октября блокировали машину координатора общественной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова. Об этом «Фонтанке» сообщил сам оппозиционер.

По словам Пивоварова, он направлялся в Северную столицу из посёлка Коробицыно, где он проводил семинар. По пути оппозиционер встретился с дорожными полицейскими.

«Мою машину блокировали два автомобиля ДПС. Документы забрали. Причину не объяснили», – рассказал Пивоваров.

Позже, не вдаваясь в подробности, по словам оппозиционера, его повезли в Сосново на освидетельствование.

«При этом я сам еду за рулем. Алкоголь не употреблял. Нахожусь в адекватном состоянии, но тем не менее зачем-то им потребовалось освидетельствование», – сообщил координатор «Открытой России».

Ранее в Петербурге задержали юриста штаба Навального Дениса Михайлова и ещё одного сотрудника – Михаила Сосина. По словам юриста, на него составили протокол по статье «Нарушение порядка организации и проведения митингов».

«Говорят, повезут в суд», – написал Михайлов в своем twitter.

На данный момент несколько десятков активистов были задержаны на акциях в российских городах в поддержку Алексея Навального.