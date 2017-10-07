Более 30 сторонников Навального задержаны на акциях в городах России

На митингах и пикетах в поддержку Алексея Навального, собравших 7 октября людей в 80 городах страны, идут задержания активистов и координаторов штабов оппозиционера.

Волна началась на Дальнем Востоке, в самых ранних часовых поясах страны – сейчас там уже вечер. Первыми городами, где прошли акции, стали Хабаровск, Чита и Улан-Уде. В мероприятиях приняли участие по несколько десятков человек. Во Владивостоке, где в большей степени молодежь вышла на Привокзальную площадь, митинг прошел без задержаний. В Южно-Сахалинске оппонентами сторонников Навального стали коммунисты, которые вышли на то же место со своей акцией. Оппозиционеры были вынуждены отправиться в другой гайд-парк. Около 30 человек приняло участие в аналогичном мероприятии в Комсомольске-на-Амуре.

В Тюмени сотрудники ДПС, как пишут СМИ, заблокировали своим автомобилем машину юриста местного штаба Навального Александра Куниловского. В Ставрополе главу оппозиционного штаба задержали. В Краснодаре, как пишет «Медиазона», задержаны координатор «Открытой России» Яна Антонова и активист «Эковахты по Северному Кавказу» Павел Суганеев. То же произошло с заявителем митинга и руководителем оппозиционного движения за Навального в Туле. А в Твери у подъезда собственного дома еще до начала акции задержали юриста «Команды Навального» Артема Важенкова.

Кроме того, несколько человек задержаны на несанкционированной оппозиционной акции в Перми. Аналогичная ситуация – в Самаре. Троих организаторов самарской акции задержали по пути на мероприятие, на самом митинге задержаны пять человек. Среди них – пожилая женщина. Задержания оппозиционеров прошли и в Ижевске.

Без вмешательства полиции акции проходят в Кемерово, Бийске, Томске, Красноярске, Тольятти, Барнауле.

Ранее в Петербурге, как писала «Фонтанка», задержали юриста штаба Навального и еще одного сотрудника.