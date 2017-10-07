Путина с 65-летним юбилеем по телефону поздравили 11 президентов
В адрес президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполняется 65 лет, поступили телефонные поздравления от 11 коллег.
Как сообщает пресс-служба Кремля, это были:
президент Армении Серж Саргсян,
президент Азербайджана Ильхам Алиев,
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
президент Киргизии Алмазбек Атамбаев,
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
президент Белоруссии Александр Лукашенко,
президент Монголии Халтмагийн Баттулга,
президент Финляндии Саули Ниинистё,
президент Сербии Александр Вучич.
К поздравлениям также присоединился президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.