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07.10.2017 13:45
7 Комментариев

Суд отказал в аресте сотрудника Пулково по делу о рухнувшем трапе

Московский районный суд Санкт-Петербурга освободил сотрудника аэропорта «Пулково» Валентина Чернаенко, задержанного следствием после обрушения трапа и тяжелой травмы годовалой девочки. СК настаивал на аресте.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, 7 октября ходатайство следствия о заключении Чернаенко  под стражу удовлетворено не было и его отпустили из зала райсуда.

Валентину Чернаенко 41 год, он уроженец Ростовской области. Он обвиняется в оказании небезопасных услуг с тяжкими последствиями (238-я статья УК РФ). В компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет аэропортом, Чернаенко работает меньше года, занимая должность врио руководителя службы спецтранспорта Дирекции по транспорту и наземному обслуживанию. К зоне его контроля относятся не только трапы и перронные автобусы, но и топливозаправщики, тягачи, антиобледенительная техника. Ранее Чернаенко работал в компании по сервисному обслуживанию и ремонту грузовиков.

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по трапу. Начальник механических работ службы спецтранспорта ДТНО Александр Козельский обвинен в некачественном ремонте (статья 266 УК) и отправлен под домашний арест, а дело по статье 293 УК «Халатность» расследуется в отношении неустановленных лиц из числа руководства ВВСС.

28 сентября при наземном обслуживании рейса «Уральских авиалиний» из Москвы к самолету А-320 был подан самоходный пассажирский трап FMC Smartstep-2. При выходе женщины с годовалой внучкой под ними провалилась платформа трапа, примыкающая к борту воздушного судна. По нормативам она должна выдержать 1,7 тонны. Срок службы трапа составляет более десяти лет, он неоднократно ломался и в последний раз был, по версии следствия, отремонтирован некачественно.

Девочка получила тяжелые травмы, она находится в искусственной коме

 


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комментарии пользователей (7)
valerko
7 октября 2017 г. 16:06
Homer: А что? Да, может и не сынок, но уже достал наш самый гуманный суд в мире. Никто ни за что никогда не ответит соизмеримо преступлению.
Homer
7 октября 2017 г. 15:13
nuga: Вы, nuga, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно.
Agrafena
7 октября 2017 г. 15:04
Роба: Усталость металла определяется сроком эксплуатации основного средства) Всё остальное — проверяется и тестируется!
Роба
7 октября 2017 г. 14:53
Про усталость металла тут видимо никто не слышал... Сотрудник это пользователь. Что он должен был сделать? На рентген трап перед выдачей к самолету каждый раз отвозить на проверку микротрещин? )
sakorol
7 октября 2017 г. 14:03
ну и правильно куда он денется
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