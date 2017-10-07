В аэропорту Копенгагена усилили погранконтроль

Новый усиленный пограничный контроль введен согласно решениям ЕС 7 октября в аэропорту Копенгагена Каструп для всех въезжающих и выезжающих из стран Шенгенского соглашения.

«Мы вводим контроль для повышения безопасности. Мы сделаем все возможное для упорядочения работы с выезжающими из Европы и въезжающими в нее. Это не в последнюю очередь касается боевиков из Сирии, которые возвращаются обратно в Европу», — цитирует РИА Новости сообщение министра по делам миграции Дании Ингер Стёйберг.

Новые правила ЕС по проверке всех пассажиров, в том числе и граждан ЕС, пересекающих внешние границы стран шенгенской зоны, были приняты в марте этого года и действуют с апреля. Дания сообщила органам Евросоюза о присоединении к ним 15 сентября. Одной из причин для пересмотра и ужесточения правил стали, в частности, поездки граждан из стран-членов Евросоюза в Сирию или Ирак для присоединения к террористической организации ИГ* (запрещена в России).