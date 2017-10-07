СМИ: Миллионер, устроивший стрельбу в Вегасе, зарабатывал на недвижимости

Операции с недвижимостью принесли Стивену Пэддоку, устроившему самый кровавый массовый расстрел в истории США на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, миллионы долларов. Как выяснили СМИ, он также был азартным игроком в казино.

С финансовой документацией, которую собирают и изучают следователи по делу Пэддока, ознакомилось Reuters. Агентство сообщает, что в начале 2000-х он за 8,4 млн долларов приобрел 111-квартирный дом в городе Мескит в Техасе. Для этого ему пришлось продать несколько небольших объектов в Лос-Анджелесе. Сдача в аренду квартир в этом доме приносила ему около $500 тыс. прибыли ежегодно. Через десять лет, в ноябре 2012 года, он продал этот объект с прибылью в $1 млн. Всего это здание принесло ему за время владения $5 – 6 млн чистой прибыли. Эти средства и позволяли Пэддоку активно играть в казино.

Известно еще об одной удачной сделке Пэддока: в 2004 году он продал несколько объектов недвижимости вблизи аэропорта Лос-Анджелеса, которые он купил в 1992 году. По меньшей мере один из этих объектов за это время удвоился в цене и был куплен за $3,2 млн.

По данным NBC News, Пэддок тратил более $10 тыс. в день на игры в казино, в некоторых случаях эта сумма превышала $30 тыс. в день. Пока следствие не может установить, приносила ли игра прибыль Пэддоку или была в конечном счете убыточной.

Пэддок открыл стрельбу из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе по гостям музыкального фестиваля 2 октября. В номере полиция обнаружила 23 единицы стрелкового оружия, в том числе копии автомата Калашникова, аналог полуавтоматической винтовки AR-15 и другие. Еще 19 единиц оружия нашли в его доме. Стрелок, убивший 58 человек и ранивший более 500, был найден мертвым.

Федеральный чиновник рассказал AP, что, по данным следствия, Пэддок мог готовить и ряд других нападений.