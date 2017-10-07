Сердцу Ксении нужна помощь

Ксении 9 лет. Она родилась со сложным пороком сердца. Перенесла уже несколько операций, но, как выяснилось, нужна ещё одна, срочная. Квот уже нет, а время не терпит – надо платить.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ксения Муромцева, 9 лет.

Сложный врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция.

Стоимость 119 686 руб. Не хватает 119 686 руб.

«Дочка родилась с тяжелым пороком: вместо двух сосудов от сердца отходит один – общий артериальный ствол. Ксюша перенесла три операции, которые помогли нормализовать ее состояние. Добрые люди помогли нам оплатить лечение – его провели лучшие кардиохирурги в Детской городской больнице (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга.

Но в последнее время состояние дочки резко ухудшилось. Ксюша худенькая, слабенькая, часто устает. Даже портфель ей тяжело носить в школу, поэтому её выдали два комплекта учебников: один – для дома, другой – для занятий в классе.

Недавно мы прошли обследование в ДГБ №1 – выяснилось, что нужна срочная операция: кардиолог обнаружил большое отверстие в перегородке между правым и левым предсердиями. Его необходимо закрыть. Но федеральные квоты на 2017 год в этой больнице уже закончились, и я вынуждена просить о помощи. Я мать-одиночка, воспитываю твоих детей. Живем на социальные пособия. Прошу, помогите» Ольга Муромцева, Мартыновский район, Ростовская область.

Кардиолог ДГБ №1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург):

«У Ксюши состояние после операции Растелли с протезированием легочной артерии гомографтом (сосудистым протезом. – Русфонд), выполнены две операции по замене гомографта, выявлен дефект межпредсердной перегородки. Мы проведем щадящую эндоваскулярную операцию, закроем дефект окклюдером».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет — 10,246 млрд руб. В 2017 году — 1 175 712 830 руб.

32 013 508 руб. — детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.