Из-за ложных звонков о бомбах за пятницу в Москве эвакуировали 160 тыс. человек
Накануне в Москве было эвакуировано почти 160 тыс. человек и 260 объектов после поступления анонимных звонков об угрозах взрыва.
Как пишет 7 октября «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, звонки в полицию поступали с 11:00 пятницы до глубокой ночи. Ни один сигнал не подтвердился. В общей сложности эвакуация коснулась более 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров. Были эвакуированы все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник.
Сегодня «минирования» в столице продолжаются. СМИ сообщают, что под атаку телефонных террористов попал торговый центр «Охотный ряд». В Подмосковье были эвакуированы торговые центры «Тройка», «Атриум», «Щука», «Мега» и «Белая дача». Сообщения поступали в адрес вокзалов, школ, административных зданий.
Источник: Ведомости
Справка:
Марафон телефонных террористов начался 10 сентября. Атака на Петербург пришлась на 14-е число: правоохранительные органы получили 31 сообщение (звонки и СМС) о заложенных бомбах. В список попали три районные администрации (Центральный, Невский, Приморский районы), почти два десятка торговых центров, два жилых дома. Не остались в стороне даже Смольный и ЗакС. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась ни в одном случае. По данным на 5 октября, с начала волны звонков о лжеминировании в РФ было эвакуировано 800 тыс. человек