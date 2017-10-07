Из-за ложных звонков о бомбах за пятницу в Москве эвакуировали 160 тыс. человек

Накануне в Москве было эвакуировано почти 160 тыс. человек и 260 объектов после поступления анонимных звонков об угрозах взрыва.

Как пишет 7 октября «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, звонки в полицию поступали с 11:00 пятницы до глубокой ночи. Ни один сигнал не подтвердился. В общей сложности эвакуация коснулась более 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров. Были эвакуированы все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник.

Сегодня «минирования» в столице продолжаются. СМИ сообщают, что под атаку телефонных террористов попал торговый центр «Охотный ряд». В Подмосковье были эвакуированы торговые центры «Тройка», «Атриум», «Щука», «Мега» и «Белая дача». Сообщения поступали в адрес вокзалов, школ, административных зданий.