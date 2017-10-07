Моряк дальнего плавания застрелил в Петербурге жену, ранил дочь, промазал по второй дочери и умер

В Красносельском районе петербуржец убил из револьвера супругу, двумя пулями в спину ранил старшую дочь, стрелял по другой дочери, а потом полицейские его нашли мертвым. Рядом лежал кольт с темной судьбой. Следственный комитет и уголовный розыск пытаются понять мотивы поступка.

По информации «Фонтанки», только к утру 7 октября сотрудники СК и уголовного розыска Петербурга и Красносельского района закончили осмотр места происшествия в трехкомнатной квартире дома на Петергофском шоссе. В результате было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ: убийство, покушение на убийство двух и более лиц.

Около 19 часов 6 октября в этой квартире 65-летний пенсионер Ананьев убил свою супругу, затем выстрелил два раза в дочь, а когда домой пришла вторая дочь, то он также попытался ее убить, но она смогла убежать. Виновник расправы не арестован. Наше издание сумело восстановить картину происшествия.

Согласно имеющимся данным, около 18 часов 6 октября 65-летний, абсолютно социальный пенсионер, ранее работавший на судах дальнего плавания, убил свою 71-летнюю жену, с которой прожил всю жизнь. Это произошло на пятом этаже, в трехкомнатной квартире дома № 29 по Петергофскому шоссе, где давно живет семья Ананьевых. «Фонтанка» узнала, что в последнее время пожилой петербуржец болел.

После того как он выстрелил своей жене в голову, он закрыл комнату, где осталось тело, и вышел к испуганной звуком дочери. Она попыталась скрыться, но две пули попали ей в спину. Около 19 часов домой вернулась вторая, 35-летняя дочь. Она принесла продукты и спросила, где мама и сестра, а отец ответил: «Сейчас я покажу».

Затем он открыл комнату, где лежала мертвая жена и раненая дочь. Одновременно пришедшая петербурженка увидела в его руках пистолет. Женщина бросилась бежать и смогла спастись.

Когда прибыла полиция, сотрудники обнаружили виновного мертвым. Рядом лежал револьвер иностранного производства. По данным нашего издания, оружие не было зарегистрированным, номера его стерты. Сам же револьвер аргентинского производства. Это кольт 38-го калибра.

По информации нашего издания, раненую 37-летнюю петербурженку врачи еще не разрешают допрашивать. Она в реанимации. Вторая же дочь находится в таком эмоциональном состоянии, что ее слова также требуют перепроверки. Как рассказали в Следственном комитете Петербурга, «все, что она пока говорит, можно свести к фразе «Я не знаю».