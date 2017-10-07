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07.10.2017 11:43

Найдены голова и ноги датской журналистки, погибшей во время плавания на «Наутилусе»

Полиция обнаружила фрагменты тела шведской журналистки Ким Валль, которая погибла в августе во время плавания на подлодке «Наутилус» с изобретателем Питером Мадсеном.

Как пишет 7 октября Associated Press, водолазы нашли в море голову и ноги журналистки, которые были упакованы в пластиковые пакеты, сообщила полиция Копенгагена. В пакеты были положены тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того, чтобы они опустились на дно. Также были найдены нож и фрагменты одежды женщины.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа 2017 года. Она плавала в море в районе Копенгагена на подлодке «Наутилус» вместе с владельцем судна, датским изобретателем Питером Мадсеном. Обезглавленное тело Валль с отрезанными конечностями было обнаружено спустя две недели после того, как она не вернулась из плавания.

Сначала Мадсен утверждал, что накануне высадил журналистку на берег, но потом признался, что женщина умерла. По версии Мадсена, причиной смерти Валль стал несчастный случай. При обследовании «Наутилуса», поднятого на поверхность, внутри подлодки были обнаружены следы крови Валль.

 

Источник: Meduza


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